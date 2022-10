VIDEO: Mujer acude al oftalmólogo por “mala vista”; le retiran 23 lentes de contacto

Los Ángeles, 16 de octubre (La Opinión).– Quizá uno de los videos más vistos de los últimos días y que refleja lo descuidados que suelen ser muchos, especialmente cuando se trata de un tema de salud.

Y es que una mujer acudió con una doctora después de que había notado que su vista comenzaba a fallar pese a que usaba lentes de contacto.

La propia especialista fue la encargada de dar a conocer esta historia que inmediatamente se viralizó en redes sociales, ya que la fémina de 70 años no se quitaba los lentes para dormir y cuando despertaba pensaba que los extraviaba, pero lo que en realidad sucedía es que estos se incrustaban en su globo ocular.

“Llegó a mi consultorio y dijo que sentía algo en el ojo que no podía sacar. Aunque les pedimos a las personas mayores que vengan una vez al año para hacerse chequeos, esta mujer se había saltado las citas y no había ido a la oficina en dos años”, comentó la doctora Katerina Kurteeva, de Newport Beach, California.

She had 23 contact lenses removed from her eye.

