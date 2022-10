Entrenadora de softbol abusó sexualmente de su alumna en 8 ocasiones en Ohio, EU

Los Ángeles, 16 de octubre (La Opinión).– Un caso que consternó al mundo tiene como víctima a una estudiante de 17 años, quien fue abusada sexualmente en ocho ocasiones por parte de su entrenadora, Ashley Rison, de 31.

Fue en abril de 2021 cuando se dio a conocer el caso suscitado en el estado de Ohio, después de que la denuncia pasara de las autoridades escolares a Tribunal del condado de Butler, por lo que se espera que el próximo 16 de noviembre se de a conocer la sentencia en el juicio final.

Y es que la profesional en softbol y baloncesto se declaró culpable de los cargos de agresión sexual e imposición sexual grave. Se sabe que la pena que podría alcanzar la mujer sería cinco años de prisión en caso de que el Juez a cargo del caso que ha revolucionado al país la encuentre culpable.

Ashley Rison, 31, an employee at New Miami High School, is facing five years in jail after pleading guilty Wednesday to sexual battery and gross sexual imposition in response to allegations she had sex with a 17-year-old student, WXIX-TV reported.

— 📻😎 (@SemperSupra007) October 17, 2022