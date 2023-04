Apolonio tomó unos brócolis porque tenía hambre y lo quemaron en Puebla; FGE indaga

El Fiscal de Puebla relató que se metió a los terrenos de cultivo por necesidad y advirtió que quienes cometieron “este salvaje hecho” serán castigados.

Por Magarely Hernández

Puebla, 20 de abril (AmbasManos).- A Apolonio “N” lo lincharon en San Miguel Tianguistenco, Tlahuapan, Puebla. Su “delito” fue tomar un par de brócolis, lo hizo por hambre.

La madrugada de este 20 de abril, se registró el primer linchamiento en el estado de Puebla en lo que va del 2023.

El Fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, mostró su indignación en la conferencia de prensa que se realizó la mañana de este jueves. Y advirtió que van tras quienes cometieron “este salvaje hecho”. Apolonio “N” era una persona muy humilde.

Los reportes refieren que minutos después de las 05:00 horas alrededor de 150 habitantes de la localidad de San Miguel Tianguistenco retuvieron a un hombre. Apolonio “N” se metió a unos campos de cultivo para tomar alimentos, pero lo descubrieron.

ASÍ LINCHARON A APOLONIO EN TLAHUAPAN

Su necesidad lo orilló a hacer esto, pero jamás imaginó que tendría un trágico desenlace. El pueblo lo retuvo, lo golpeó y después le prendió fuego.

Estuvo a su merced hasta que casi una hora después elementos de la Policía Estatal lograron rescatarlo. De inmediato, los trasladaron al Hospital Integral de San Martín Texmelucan, pero no soportó los golpes ni las quemaduras. Poco después, los médicos reportaron que había muerto.

El Fiscal de Puebla dijo que este tipo de hechos no se pueden dejar pasar. Por ello, la Fiscalía a su cargo ya trabaja en la identificación de los responsables para proceder legalmente en su contra.

Era un hombre muy humilde que por necesidad robó brócolis la persona que lincharon esta madrugada en Santa Rita Tlahuapan. El fiscal se dijo indignado y advirtió que la @FiscaliaPuebla va tras los responsables. #AmbasManos 📹 @magarelyhl pic.twitter.com/6WTdKU40Xi — Ambas Manos (@Ambas_Manos) April 20, 2023

Julio Huerta, el Secretario de Gobernación, también condenó el primer linchamiento en Puebla de este 2023 ocurrido en San Miguel Tianguistenco. A este se suman tres intentos durante febrero.

El último caso en la entidad poblana donde un hombre murió a consecuencia de quemaduras por un linchamiento, se registró en junio de 2022.

En el municipio de Huauchinango, pobladores de la comunidad de Papatlazolco mataron al joven abogado Daniel Picazo. Él era inocente y la turba lo confundió.

