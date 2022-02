Zaldívar sobre caso ABC: Pueden negar todo lo que quieran, pero ahí están los hechos

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), insistió en que hubo presión por parte del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) por medio del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, para que no se publicara la sentencia del caso de la Guardería ABC donde fallecieron 49 niños.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el Ministro sostuvo sus declaraciones de la presentación de su libro en las cuales aseguró que hubo una “operación de Estado” para proteger a la familia de la exprimera dama y Diputada Margarita Zavala y a otros funcionarios públicos señalados.

“Tuve una conversación con Fernando Gómez-Mont que él aseguró pensaba que no era intimidatoria (…) [pero] Había mucha presión, llegué a temer que no llegaría estar en la sesión, incluso pedí a colaboradores que si no estaba en la corte por la mañana, se diera a conocer la información”, declaró a la periodista.