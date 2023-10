La Presidenta de la Corte manipula para movilizar a los trabajadores, dice Cravioto

El Senador César Cravioto indicó que las palabra de la Ministra presidenta Norma Piña sobre que está en juego “la salvaguarda del orden constitucional” suenan a amenaza y aseguró que los legisladores de Morena no permitirán ningún tipo de intimidación.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- El Senador de Morena, César Cravioto Romero, afirmó que Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), simula un diálogo con el Poder Legislativo para movilizar a los miles de trabajadores que conforman el Poder Judicial de la Federación (PJF), cuando en realidad no tiene ningún interés en defenderlos.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Senador Cravioto, quien en repetidas ocasiones expresó de manera pública su invitación a la Cámara Alta a la Ministra Piña para debatir, aseguró que las acciones de la Presidente de la SCJN solo son un acto de simulación.

—¿Está simulando que quiere diálogo? —se le cuestionó.

—Por supuesto que sí porque sino estuviera simulando desde cuándo está este tema, por lo menos desde hace dos meses, ella fue la primera que debió haber dicho ‘están hablando de este tema, quiero hablar’, no el día que se vota ya mando un documento, eso es una tomada de pelo primero para los legisladores, segundo para la ciudadanía y tercero para sus agremiados, le está tomando el pelo a sus agremiados diciendo ‘sí quiero defenderlos’ cuando en realidad no tiene ningún interés en defenderlos —respondió el Senador.

Esta tarde, la Ministra presidenta de la SCJN dio a conocer que no acudirá al Senado de la República para debatir sobre la posible extinción de los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, luego de que recibiera invitación por los grupos parlamentarios para acudir.

A través de una carta, la titular de la Suprema Corte explicó que a pesar de recibir una invitación firmada por el Senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, a nombre del grupo parlamentario de dicho partido; así como por parte de los coordinadores parlamentarios Julen Rementería y Manuel Añorve, de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), rechazó la invitación pues el Coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, aseguró que no existía una invitación formal.

“Derivado de las manifestaciones públicas del Coordinador Parlamentario de Morena, en las que rechazó que haya una invitación formal y expresó que no hay un acuerdo de su Grupo Parlamentario en este sentido, estoy imposibilitada para acudir en representación del PJF, ante la falta de condiciones para llevar a cabo un diálogo institucional entre Poderes”, expresó.

A pesar de la negativa, la Ministra Piña reiteró su disposición y apertura a mantener un diálogo respetuoso, “siempre que las condiciones institucionales existan”.

Finalmente la Ministra Presidenta de la SCJN indicó que con proceso legislativo están en juego temas patrimoniales del Poder Judicial Federal, la división de poderes, la salvaguarda del orden constitucional, así como el ejercicio y protección de los derechos humanos de todas las personas.

Al respecto, César Cravioto insistió en que la Ministra simula la búsqueda del diálogo, pero en realidad solo busca evadir el debate con los Senadores de Morena.

“Está diciendo que no quiere venir. Primero, la principal interesada en hacer su chamba debió haber sido ella, nosotros estamos en nuestra ruta legislativa y no tenemos por qué detenerla esperando sus respuestas. Hubo comunicaciones por medio de la opinión pública desde el 16-17 de este mes, sabía que no íbamos a tardarnos mucho porque teníamos interés en sacar el tema, se esperó toda la semana y el lunes a primera hora responde una vez que pactó con el PRI y PAN”.

El Senador indicó que las palabra de la Ministra presidenta sobre “salvaguardar el orden constitucional” suenan a amenaza y aseguró que los legisladores de Morena no permitirán ningún tipo de intimidación.

“Ahora resulta que no estamos salvaguardado el orden constitucional, pues suena a una amenaza, que no nos venga a amenazar. Ya lo hemos dicho otras veces, los que tenemos la facultad para sustituir a los Ministros somos nosotros, porque nosotros sí tenemos esa facultad, pero no lo vamos a hacer porque no queremos que se hagan las víctimas. No estamos violentando ningún orden constitucional y ellos son quienes han estado violentando una y otra vez distintos ordenamientos jurídicos por intereses políticos, en este caso porque quieren sus guardados, quieren sus moches, quieren su dinero que no es su dinero, es del pueblo de México”.

Finalmente, el Senador reiteró que no se trata de un tema patrimonial del Poder Judicial Federal, sino de devolverle al pueblo de México lo que es suyo.

“Ellos se fueron quedando con los cambios año por año, es como cuando nos manda nuestra mamá por las tortillas y no le regresamos el cambio y cuando nos pide el dinero nos enojamos, no es tema patrimonial del Poder Judicial Federal, se fueron quedando con los cambios ilegalmente, porque la ley dice que si una dependencia pública no gasta el presupuesto que le fue asignado lo tiene que regresar y no lo hicieron por años, no es tema patrimonial, lo asumen como suyo, es del pueblo de México”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado