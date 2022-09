Dos mil 250 réplicas ha dejado hasta ahora el sismo del pasado 19 de septiembre: SSN

El Sismológico Nacional recordó que los sismos no se pueden predecir, por lo que recomendó mantenerse informado sobre qué hacer antes, durante y después de un temblor.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Dos mil 250 réplicas del sismo de magnitud de 7.7 del pasado 19 de septiembre se han registrado hasta las 18:00 horas del día de hoy, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

“Hasta las 18:00 horas del 24/septiembre/2022 se han registrado 2,250 réplicas del sismo de M 7.7 ocurrido en Michoacán el 19/septiembre/2022, la más grande de M 6.9.”, publicó el SSN en Twitter.

El temblor de la madrugada del pasado 22 de septiembre ha sido la réplica más fuerte hasta el momento.

“Informo a ustedes que durante la madrugada del día de hoy 22 de septiembre, a la 1:16 horas se registró una réplica del sismo del día 19 de septiembre, de magnitud 6.9, con un epicentro en Coalcomán, Michoacán. Hasta el momento, con un corte a las 4 de la mañana, se han registrado mil 295 réplicas, siendo ésta, la de 6.9, la de mayor magnitud”, dijo aquel día Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El SSN también lanzó un comunicado recordando que los sismos no son pronosticables ni se pueden predecir. Lo anterior, debido a la circulación de un supuesto mensaje firmado por ellos.

“Está circulando un mensaje aparentemente firmado por el SSN. Es completamente falso. Los sismos no son ni pronosticables ni predecibles. A pesar de múltiples estudios y esfuerzos, hoy en día no existe ningún método que pueda predecir cuándo, dónde y de qué magnitud será el próximo sismo”, reza el boletín.

“Por otro lado, vivimos en una zona donde han ocurrido sismos relevantes en el pasado y en cualquier momento puede ocurrir un sismo importante por lo que es de suma importancia tener medidas de prevención y estar adecuadamente informados”, expone el texto.

Un sismo con magnitud de 7.7, con epicentro al sur de Coalcomán, Michoacán, se presenció la tarde del padado lunes. El movimiento telúrico ocurrió justo en el día en que se conmemoran los trágicos eventos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y del 2017.

En su cuenta de Twitter, el Sismológico Nacional informó que el fenómeno ocurrió alrededor de las 13:05 horas, casi una hora después de que se llevara a cabo el Simulacro Nacional a propósito de los grandes sismos que ha vivido México en estas fechas.

En su reporte preliminar, el Sismológico de la UNAM precisó que la magnitud era de 6.8, sin embargo, minutos después se dio a conocer que era mayor: de 7.4. Más tarde, se actualizó a 7.7.

Ese mismo día, el SSN abrió la puerta para que se realicen investigaciones científicas sobre la posible coincidencia de sismos en un mismo día de diferentes años, aunque aclaró que se trata de coincidencias que hayan sucedido al menos tres movimientos fuertes en esta misma fecha.

Cuestionado sobre si amerita estudios, el experto Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología Instituto de Geofísica de la UNAM, aseguró en conferencia de prensa que “evidentemente, en este momento es que es coincidencia”, pero “está abierta la pregunta”.

“Sí se puede estudiar cuál es el posible origen de un ‘cumpleaños’ de un sismo, que ocurra el mismo día del año, pero en este momento no podemos decir nada de manera contundente al respecto”, señaló en la conferencia “Los sismos de hoy y de septiembre en México” del SSN.

Además, Quintanar Robles agregó en conferencia que “efectivamente se ha visto a lo largo de toda la historia sísmica que los sismos tienden a repetirse en zonas similares”.

“Eso lo sabemos, lo que no podemos decir es cuándo va a ocurrir el próximo sismo, es la teoría de las brechas sísmicas. Es decir, la zona de Guerrero, entre Acapulco y Zihuatanejo, es una zona de un posible sismo futuro, porque no han ocurrido sismos ahí, pero esos son fenómenos de tipo observacional, se ha observado que los sismos ocurren en las mismas zonas, pero no sabemos el tiempo de ocurrencia de los mismos”, aclaró.