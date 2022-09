La mexicana Giuliana Olmos conquista el Toray Pan Pacific Open en Tokio, Japón

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- La tenista mexicana Giuliana Olmos puso en alto el nombre de México al ganar la final de dobles en el Toray Pan Pacific Open en Tokio, Japón, junto a la canadiense Gabriela Dabrowski.

Con este, la dupla mexicocanadiense consigue su segundo título después de conquistar el Abierto de Madrid en mayo de este año y asegura su lugar en la Final de la Women’s Tennis Association (WTA), a disputarse en Texas entre octubre y noviembre próximos.

Title town: Tokyo 🏆🏆

No.2 seeds @GabyDabrowski & @guguolmos pick up their second trophy of the year with victory at the #TorayPPO! pic.twitter.com/3hVko4FEmq

— wta (@WTA) September 25, 2022