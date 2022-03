Policías de CdMx piden a Cuevas una nueva disculpa pública que cumpla con parámetros

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– Los mandos de la Policía Auxiliar que denunciaron a la Alcaldesa Sandra Cuevas luego de las agresiones que sufrieron, no aceptaron la disculpa que hizo afuera del Reclusorio Norte, por lo que deberá pedir otra o se le revocará lo acordado por un juez, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

“Para los mandos agraviados, las declaraciones hechas por la Alcaldesa a los medios de comunicación al exterior del Reclusorio Norte no se acercan a una disculpa pública, dado que solo se refirió a ellos sin su nombre ni su adscripción, lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas”, dijo en un mensaje a medios el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López.

Con ello, agregó, “la disculpa pública refleja un reconocimiento compartido de los hechos ilícitos cometidos en el pasado, pues describen lo aprendido y lo que debe hacerse para evitar tales acontecimientos y así garantizar la no repetición. Además, la disculpa pública debe ser eficaz y para ello debe de ser inequívoca, es decir, que no queden dudas de las disculpas de que con las palabras o lenguaje que se utilice se diluya el alcance de la misma o se desvíe la culpabilidad”.

El vocero de la Fiscalía capitalina señaló que los policías agraviados consideran que la Alcaldesa debe ofrecer una disculpa pública con los lineamientos antes citados y advirtió que de no ser así, cabe la posibilidad de que se revoque la suspensión condicional y con ello que medidas cautelares como la suspensión de su cargo subsistan.

Mencionó que el martes 29 de marzo, en una audiencia, el representante legal de los policías informará que la disculpa pública no se dio en los términos acordados y conforme a los protón¡coles en derechos humanos.

Ayer, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la disculpa pública emitida por Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc, no cumplió con los requisitos y la calificó de “justicia chapucera”.

“Yo no considero que eso sea una disculpa pública, me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, en un reconocimiento de lo que se hizo, eso parece una justicia chapucera, la verdad, en una banqueta hablando frente a medios de comunicación”, dijo la Jefa de Gobierno.

La titular de la capital apuntó a que dicha disculpa debe de realizarse en términos de justicia y de las víctimas, citando lo establecido por la Contraloría General de la CdMx.

“Tiene que ser en un espacio especial, tiene que ser bajo un texto especial y tiene que haber un reconocimiento, en este caso siempre hay que pensar en la justicia y en las víctimas […] si ya se dictó un acuerdo reparatorio, debe cumplirse como se estableció y particularmente por las víctimas”, declaró Sheinbaum.

Sandra Cuevas Nieves emitió la tarde del pasado jueves una breve disculpa pública a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que la denunciaron por robo, abuso de autoridad y discriminación, pero no reconoció los hechos que se le imputan.

Al término de su audiencia en el Reclusorio Norte, la funcionaria emitió un mensaje de poco más de tres minutos ante medios de comunicación y antes de disculparse pidió a los vecinos de la Alcaldía y a la alianza Va por México –integrada por el PRI, PAN y PRD–, con la que llegó al poder, comprender que sostiene su inocencia.

“Esto quiero que lo entiendan mis vecinos, toda la gente que ha confiado en mí, la alianza. Me disculpo, pero no reconozco los hecho. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos, si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, dijo Cuevas Nieves.