PuntosYComas ¬ MC y Morena se pelean palmo a palmo la gubernatura de Jalisco

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- Una contienda muy cerrada es la que se vivirá en la disputa por la gubernatura de Jalisco el domingo 2 de junio del 2024, pues la diferencia entre los principales candidatos se ha mantenido en el rango de los 6 a los 9 puntos porcentuales desde el pasado mes de febrero.

Esta semana se cumple un mes de campañas electorales formales rumbo a la gubernatura y la moneda está en el aire, entre el candidato de Movimiento Ciudadano, el empresario Jesús Pablo Lemus Navarro, y Claudia Delgadillo González, la aspirante que es respaldada por la potente alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, además de los partidos estatales Futuro y Hagamos.

Cuatro encuestas, del más diverso origen, registran potenciales ventajas de Lemus Navarro de 7, 8 y 9 puntos, en tanto que un cuarto ejercicio demoscópico le atribuye mayor preferencia a Delgadillo González, con 6 puntos.

Hay además factores adicionales que no deben desdeñarse: las encuestas muestran que tanto la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrían sumarle puntos a Claudia Delgadillo. No hay esa misma certeza con respecto al respaldo que Pablo Lemus pudiera recibir del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y tampoco parece una buena apuesta que el candidato de Movimiento Ciudadano pudiera buscar el abrigo de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, que integran PAN-PRI y PRD.

El primer indicio sobre lo cerrado de la contienda lo ofreció Grupo Reforma, que el martes 6 de febrero publicó una encuesta en la cual le dio 8 puntos de ventaja a Pablo Lemus sobre Claudia Delgadillo, con la singularidad de que refleja un empare en la contienda en los municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Además, medía también una aplastante ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez en Jalisco.

La consultora Poligrama, en alianza con el el periódico capitalino El Heraldo de México, publicó su propio ejercicio demoscópico el jueves 15 de febrero. Con una ventaja de 7 puntos en favor de Lemus Navarro, pero con un enigmático y cerrado empate en la contienda directa entre partidos.

Después, el martes 19 de marzo el periódico El Universal puso sus reflectores en Jalisco y publicó un ejercicio demoscópico basado en mil entrevistas telefónica que realizó esa empresa editorial, que le dio a Pablo Lemus una ventaja de 9 puntos sobre Claudia Delgadillo. Aunque la distancia se reduce un punto en la contienda entre partidos.

De las cuatro encuestas analizadas, es la De las Heras Demotecnia la que le acredita una ajustada superioridad a Claudia Delgadillo González, la abanderada de la alianza morenista, quien tendría, en el cierre de febrero, seis puntos de ventaja sobrte Pablo Lemus. Pero, además, en la contienda entre partidos, Morena tendría una amplia ventaja sobre Movimiento Ciudadano. También resaltan las posiciones privilegiadas de aprobación que tendrían en Jalisco la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay además un hecho adicional que podría afectar seriamente la campaña de Lemus Navarro: el pasado jueves 21 de marzo, por incumplimiento de las normas de la paridad sustantiva de género, que pretende propiciar condiciones de mayor justicia para la postulación de mujeres a cargos de elección popular, el Instituto Nacional Electoral anuló el registro de Alberto Esquer Gutiérrez, candidato de primera fórmula el Senado de la República por Jalisco, postulado por Movimiento Ciudadano.

Ese mismo día, en una información de primera plana, el periódico Mural, de Guadalajara, explicó que “debido a que su representante ante el INE no respondió los requerimientos de la autoridad electoral y dejó que se vencieran los plazos legales”, estaba previsto que le fuera cancelada la candidatura a Alberto Esquer al Senado, por Movimiento Ciudadano.

Explica Mural que de acuerdo con el dictamen que fue aprobado el jueves 21 de marzo por el Consejo General del INE, la cancelación de la candidatura de Esquer Gutiérrez pudo haberse evitado. En el estudio elaborado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE se explica que el pasado 17 de marzo, Juan Miguel Castro Rendón, representante Movimiento Ciudadano ante esa autoridad electoral, manifestó la inconformidad de su partido por el proceso iniciado para que la organización naranja cumpliera con las disposiciones de paridad de género, en candidaturas para senadurías y diputaciones federales.

De acuerdo con especialistas consultados por el periódico Mural, para salvar la candidatura de Esquer Gutiérrez, a Movimiento Ciudadano le hubiera bastado con asignar una mujer como primera fórmula al Senado en otro Estado. Pero no lo hizo. También pudo haber puesto a Mirza Flores, la candidata de segunda fórmula al Senado por Jalisco, en primer lugar y a Esquer en segundo, pero tampoco lo hizo. Y la sanción siguió su curso, porque no fue impugnada por Castro Rendón. Inclusive -explica Mural-, el INE requirió a MC para que, en un plazo de 24 horas, contado a partir de la notificación, rectificara las solicitudes de registro de sus candidaturas a senadurías. Una vez concluido el plazo, MC no atendió el requerimiento.

En el gobierno de Enrique Alfaro, Esquer Gutiérrez fue secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y después secretario de Desarrollo y Asistencia Social. La presunción es que él sumaría a la campaña de Lemus Navarro los votos del sector rural de Jalisco y de quienes han sido beneficiados por los programas de apoyo de la administración estatal. Ahora, fuera de la campaña, esa posibilidad es incierta. Además, la defenestración de Esquer Gutiérrez debe haber contrariado al gobernador Alfaro, que siempre respaldó sus aspiraciones políticas, pues le considera como uno de sus amigos más cercanos y apreciados, algo que no podría afirmarse en el caso de Lemus Navarro.

