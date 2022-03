Space Jam 2 triunfa en los Premios Razzie que destacan lo peor del cine

La nueva entrega galáctico-baloncestística no ha podido recuperar la esencia de la original con Michael Jordan, pero a pesar de ello, el Rey ha podido superar en algo a His Airness, ya que LeBron se ha hecho con el galardón al Peor Actor del año.

Por Pedro Herrero

Ciudad de México, 27 de marzo (AS México).- Aunque todo el mundo del cine esté pendiente de la gala de los Óscar que se celebra esta madrugada, es de tradición que un día antes tenga lugar la de los Razzies, que en contraposición, elige lo peor de la gran -o pequeña- pantalla a lo largo del último año. De esta forma, y aunque Bruce Willis tenía garantizado un premio gracias a ostentar el dudoso honor de contar con su propia categoría, los protagonistas han sido Space Jam: Una nueva era y LeBron James.

Así, esta nueva entrega galáctico-baloncestística no ha podido recuperar la esencia de la original con Michael Jordan, pero a pesar de ello, el Rey ha podido superar en algo a His Airness, ya que LeBron se ha hecho con el galardón al Peor Actor del año, en una categoría en la que también estaban nominados Scott Eastwood, Roe Hartrampf, Ben Platt y Mark Wahlberg. No es el único premio que se ha llevado la película, ya que de las tres categorías en que estaba nominada, ha sido capaz de hacerse con dos: Peor Pareja en Pantalla -LeBron y cualquier personaje de los Looney Tunes- y Peor Remake o Secuela. A pesar de este “éxito”, cabe destacar que su director, Malcolm D. Lee, no descarta llevar a cabo una tercera película.

MÁS PREMIOS

Space Jam: Una nueva era, eso sí, de llevarse el galardón a la Peor Película, un premio que ha ido a parar a Diana The Musical, estando nominadas, además de la protagonizada por Lebron James, Infinite, Karen y The Woman in the Window. Precisamente la protagonista de Diana The Musical, Jeanna de Waal, ha sido elegida como Peor Actriz, por delante de otras como Megan Fox, Amy Adams, Taryn Manning o Ruby Rose.

Por otro lado, el toque humorístico -más aún- a estos premios lo ha puesto el premio a la Peor Actuación de Bruce Willis en 2021, en un año especialmente prolífico para el actor conocido por Duro de matar, El Sexto Sentido o El Protegido. La elegida ha sido Cosmic Sin, habiendo nada menos que otras siete películas candidatas.

