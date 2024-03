La ciudad de NY instala escáneres de armas en el Metro para afrontar la violencia

Por Karen Matthews

NUEVA YORK (AP) — Las autoridades de la ciudad de Nueva York anunciaron el jueves un programa piloto para desplegar escáneres de armas portátiles en el Metro, como parte de un esfuerzo para disuadir la violencia clandestina y hacer que el sistema subterráneo se sienta más seguro.

Los escáneres se introducirán en ciertas estaciones después de un período de espera legal de 90 días, dijo el Alcalde Eric Adams.

Keeping New Yorkers safe on our subways is key to keeping this the safest big city in America.

⁰State of the art weapons detection technology and a $20 million investment in supporting those with severe mental illness will help us make that happen.



Learn more about today's… pic.twitter.com/VbBVCE5OUG

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) March 28, 2024