Florida: Menor de edad finge estar muerta para salvarse de ser atacada por su padre

Los Ángeles, 28 de julio (La Opinión).- Una niña de 12 años fue víctima de un mortal ataque de su padre, pero hacerse la muerta le salvó. Quien no corrió con la misma suerte fue su hermana de tres años, quien falleció tras recibir varias puñaladas.

El autor de esta terrible historia es Juan Bravo-Torres, de 39, quien enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato por el ataque del pasado jueves en la vivienda familiar en Longwood, Florida.

Se suponía que Bravo Torres compareciera a una audiencia este lunes. Sin embargo, su abogado Jeff Dowdy informó que fue sometido a una cirugía de emergencia, por lo que el proceso judicial en la corte del condado Seminole tuvo que ser pospuesto.

Además, el representante legal dijo que le preocupa el estado mental de su cliente y que lo someterán a una evaluación psicológica.

Neighbors have left memorial items at a Longwood home where a father is accused of killing his 3-year-old daughter, critically injuring his 12-year-old daughter and stabbing himself.

Records show Juan Bravo-Torres was arrested in 2011 for domestic violence.

