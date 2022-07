Fiscalía de Indiana investiga a doctora que practicó aborto en menor que fue violada

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS).- La Fiscalía General del estado estadounidense de Indiana ha iniciado una investigación contra Caitlin Bernard, una médico que brindó “servicios de aborto” a una niña de 10 años que había sido violada.

“Como fiscal general, tengo el deber de investigar los asuntos que se me presentan y sobre los que tengo autoridad, especialmente cuando involucran a niños”, ha dicho el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, en declaraciones recogidas por The Washington Post.

La investigación sobre Bernard se produce casi cuatro semanas después de que le dijera al Indianapolis Star en un artículo que un médico de Ohio la había llamado por una paciente joven que estaba embarazada de seis semanas y tres días después de una violación. La niña tuvo un aborto en una clínica de Indianápolis el 30 de junio, casi una semana después de que el Trubunal Supremo anulara Roe contra Wade, el precedente legal que permitía el aborto en el país.

EXCLUSIVE: Dr. Caitlin Bernard, who according to Indiana state records provided an abortion to a 10-year-old rape victim, tells those who doubt the veracity of children needing abortion: “Come spend a day in my clinic.” pic.twitter.com/6cD6kMgcKx

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 26, 2022