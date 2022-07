EU: Niño de 7 años que estaba desaparecido es hallado muerto dentro de una lavadora

Los Ángeles, 28 de julio (La Opinión).- Troy Khoeler, un niño de siete años, quien fue reportado como desaparecido el jueves por la mañana en Texas fue hallado muerto en una lavadora, según una actualización de la Unidad de Homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

De acuerdo al teniente Robert Minchew, cerca de las 7:20 horas, los oficiales encontraron al niño completamente vestido en la lavadora de carga superior, ubicada en el garaje.

NOW – MISSING 7 YEAR OLD BOY – 4400 block of Rosegate Dr. Birnamwood Subdivision – Troy Khoeler.

He was last seen wearing a blue shirt & pants, has a small afro hair style.

He has been missing for approximately 2-3 hours. pic.twitter.com/FyQ7vFYGME

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) July 28, 2022