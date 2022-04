FOTOS: Hallan el más grande diente de dinosaurio marino descubierto hasta la fecha

Ginebra, 29 abr (EFE).- Científicos de las universidades de Zúrich (Suiza) y Bonn (Alemania) han anunciado el descubrimiento en los Alpes suizos del mayor diente de dinosaurio marino hallado hasta la fecha, y que se cree perteneció a un gran ictiosaurio.

El hallazgo de la pieza dental pone en duda las ideas que hasta ahora se tenían sobre esta especie de reptil marino extinguida hacia el Cretácico superior (hace 90 millones de años) y que pudo haber alcanzado en algunos ejemplares los 20 metros de longitud.

Giant marine reptiles at 2,800 meters above sea level: A new study led by paleontologist Martin Sander shows that #fossil finds from the High Alps come from three giants of the seas. #Ichthyosaur https://t.co/4OAkTUaoce & https://t.co/dQ8UC2heIF pic.twitter.com/7Pznc2xmJc

— Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (@UniBonn) April 28, 2022