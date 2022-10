Polonia firma acuerdo con EU para la construcción de su primera planta nuclear

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha informado este viernes de que Polonia y Estados Unidos han firmado un acuerdo que establece a la empresa estadounidense Westinghouse como responsable para la futura construcción de una planta nuclear en el país.

“Una fuerte alianza Polonia-Estados Unidos garantiza el éxito de nuestras iniciativas conjuntas. Después de conversaciones con la Vicepresidenta [estadounidense] Kamala Harris, y la Secretaria Jennifer Granholm, confirmamos que nuestro proyecto de energía nuclear utilizará la tecnología confiable y segura de Westinghouse Nuclear”, ha confirmado en su perfil de Twitter.

Dicho proyecto, que involucra a la empresa estadounidense Westinghouse, incluye la construcción de una central nuclear en la provincia de Pomerania, que comenzará en 2026 y cuya finalización está prevista para 2033, según ha recogido el diario Rzeczpospolita.

A strong 🇵🇱-🇺🇸alliance guarantees the success of our joint initiatives. After talks with @VP K.Harris and @SecGranholm we confirm our nuclear energy project will use the reliable, safe technology of @WECNuclear. Thank you @USAmbPoland. Council of Ministers resolution on Wednesday

