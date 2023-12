AMLO rechaza política privatizadora de Milei en Argentina y que se impida la libertad

El Presidente manifestó su desaprobación ante la serie de medidas que Javier Milei ha implementado en los pocos días que lleva de mandato en Argentina.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció el día de hoy en contra de las medidas que ha tomado recientemente Javier Milei en Argentina.

Durante su conferencia matutina de este viernes, AMLO se refirió a las reformas promovidas por el mandatario electo recientemente en aquél país, y declaró que está en contra del uso de la violencia.

“Se debe de evitar el acoso, no caer en la trampa de la violencia, hay muchas maneras de protestar, lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica”, dijo.

También hizo declaraciones respecto a la derecha y al conservadurismo: “Por lo general la derecha, el conservadurismo, es muy autoritario y quieren imponerse por la fuerza para someter, y además generar miedo y que nadie salga, y que nadie proteste”.

Tras asumir su cargo el pasado 10 de diciembre, Milei anunció reformas severas para intentar mitigar la crisis que vive el país argentino; no obstante, para el mandatario mexicano, se trata de políticas “antipopulares y entreguistas”.

“Imagínense utilizar el discurso la libertad y después impedir la libertad, negar la libertad condicionar la libertad, pero así son, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía”, señaló.

Dado que apenas hace unos días Javier Milei aprobó un decreto de reformas económicas y laborales que desfavorecen al sector trabajador en Argentina, el Presidente de México hizo alusión al neoliberalismo priista de los años noventa, bajo los mandatos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, los cuales, en palabras del mandatario, se caracterizaron por privatizar los bienes públicos de las y los mexicanos.

“Eso que no se olvide, el modelo neoliberal significa privatizar ganancias y socializar pérdidas, así debe verse lo que hizo Zedillo aquí con el Fobaproa, convertir las deudas de unos cuántos, banqueros, empresarios, en deuda pública, rescatar a los de arriba con descarados actos de corrupción”.

“O lo que hizo Salinas, antes, que es el padre de la desigualdad moderna, entregar los bienes de la Nación, los bienes del pueblo de México, a sus allegados, para formar una nueva oligarquía, un grupo compacto, y producir una monstruosa desigualdad en nuestro país, con todo un retroceso impidiendo a México, con todo su potencial, con su pueblo bueno y trabajador, convertirse en una gran nación”, acusó.

El decreto publicado por el Gobierno argentino, que entra en vigor este viernes, contempla la derogación o modificación de más de 300 leyes con el fin de desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado desde hace décadas. En materia laboral, introduce cambios que desafían el poder de los sindicatos y modificaciones a la legislación que hasta ahora ha favorecido al sector trabajador.

Ante esto, miles de integrantes de diversos grupos de trabajadores y de la sociedad civil se manifestaron el miércoles ante la sede del Poder Judicial en contra del polémico decreto del Presidente Javier Milei.

El desarrollo de la protesta fue monitoreado por el Gobierno mediante un severo protocolo de seguridad anunciado recientemente, el cual prohíbe el corte de las vías públicas. Los manifestantes entraron a la plaza de forma ordenada, pero por breves periodos ocuparon también las calles aledañas.

López Obrador criticó la forma en que se han manejado los medios de comunicación en Argentina y expresó sus deseos de que en dicho país no haya represión contra las movilizaciones sociales.

“Ojalá que no haya descontrol en Argentina, que no haya represión, pero esas políticas sí son muy antipopulares y entreguistas. Eso de poner en venta empresas, ya padecimos nosotros eso, ya se demostró que eso es un fracaso y regresar otra vez a eso”, lamentó.

Además, conminó a la población argentina a no caer en las provocaciones del autoritarismo y a expresar su inconformidad de manera pacífica, “porque hay muchas formas de hacerla y son eficaces, y no se pone en riesgo a la gente, porque por lo general la derecha, el conservadurismo es muy autoritario y quieren imponerse por la fuerza para someter, y además producir, generar miedo, y que nadie salga y nadie proteste porque si se protesta sea con los dientes apretados. Por eso, las actitudes represivas, no hay que caer en eso”.

“No van a poder, no funciona eso, el autoritarismo no funciona. Es cosa de no caer en la trampa de la violencia. ¿Qué tienen ellos? La fuerza bruta, no tienen la razón. Se imponen con la fuerza, es el terror. Y si la gente se abstiene, se inhibe cuando hay mano dura. Eso han sido las dictaduras en Argentina. Y en Chile. No hay que a caer en eso, evitar la confrontación”, agregó.

-Con información de AP