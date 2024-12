Luigi Mangione se declara inocente de matar al CEO de United Healthcare en Manhattan

Por Michael R. Sisak y Jake Offenhartz

NUEVA YORK (AP).— Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, se declaró inocente este lunes de cargos estatales de asesinato y terrorismo, mientras su abogada se quejaba de que las declaraciones del Alcalde de Nueva York dificultarían recibir un juicio justo.

Mangione, de 26 años, estaba esposado y sentado en un Tribunal de Manhattan cuando se inclinó hacia un micrófono para presentar su declaración. La Fiscalía de Manhattan lo acusó formalmente la semana pasada de múltiples cargos de asesinato, incluyendo asesinato como acto de terrorismo, en un caso estatal que se desarrollará en paralelo a su procesamiento federal.

Su primera aparición en el tribunal estatal de Nueva York fue anticipada por los fiscales federales que presentaron sus propios cargos por el tiroteo. Los cargos federales podrían conllevar la pena de muerte, mientras que la sentencia máxima para los cargos estatales es cadena perpetua sin libertad condicional.

Los fiscales han dicho que los dos casos procederán en paralelo, esperándose que los cargos estatales vayan a juicio primero.

Una abogada de Mangione le dijo a un Juez que funcionarios gubernamentales, incluyendo al Alcalde de Nueva York, Eric Adams, han convertido a Mangione en una figura política, robándole sus derechos como acusado y contaminando al jurado.

El Alcalde de la ciudad y el principal oficial de policía estuvieron entre una multitud de oficiales fuertemente armados el jueves pasado cuando Mangione fue trasladado a un helipuerto de Manhattan y escoltado lentamente por un muelle después de ser extraditado desde Pensilvania.

Friedman Agnifilo ha acusado a los fiscales federales y estatales de avanzar teorías legales contradictorias, calificando su enfoque de confuso e inusual. “Está siendo tratado como una pelota de ping pong humana, rebotada entre jurisdicciones”, sostuvo este lunes.

El Juez del tribunal estatal, Gregory Carro, respondió que tiene poco control sobre lo que sucede fuera del tribunal, pero dijo que puede garantizar que Mangione recibirá un juicio justo.

Las autoridades dicen que Mangione asesinó a Brian Thompson mientras éste caminaba hacia una conferencia de inversores en el centro de Manhattan la mañana del 4 de diciembre.

Mangione fue arrestado en un McDonald’s de Pensilvania después de una búsqueda de cinco días, llevando un arma que coincidía con la utilizada en el tiroteo y una identificación falsa, según la policía. También llevaba un cuaderno que expresaba hostilidad hacia la industria de seguros de salud y especialmente hacia los ejecutivos adinerados, según los fiscales federales.

En una conferencia de prensa anunciando los cargos estatales la semana pasada, el Fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que la aplicación de la Ley de terrorismo reflejaba la gravedad de un “asesinato aterrador, bien planeado y dirigido que tenía la intención de causar conmoción, atención e intimidación”.

