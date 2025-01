CLOSE UP ¬ Poilievre el derechista que clama por "Canadá primero" ante México y EU

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Un populista de derecha. Un hombre iracundo. Un político que ha votado en contra del matrimonio igualitario, pero que ahora sostiene que no lo prohibiría como tampoco lo haría con el aborto. Una persona que llama a las personas preocupadas por el cambio climático “locos ambientalistas” y que considera que hablar sobre racismo ha llevado a un aumento del 250 por ciento en los crímenes de odio denunciados y que opta por sacar a México del T-MEC bajo la premisa de “Canadá primero”. Ese es Pierre Poilievre, el líder del Partido Conservador.

Se trata de un personaje que desde muy joven se sumó a la derecha canadiense y cuya facilidad discursiva lo llevó a escalar posiciones en el Gobierno de Stephen Harper, un periodo en el que se desempeñó como ministro principal del gabinete y en el que encabezó una de sus primeras polémicas al cuestionar la compensación económica que había hecho el Gobierno de Canadá a nativos canadienses que habían sido arrancados de sus familias y llevados a internados en donde sufrieron todo tipo de abusos.

Luego de la disculpa que ofreció el Primer Ministro Harper por décadas de maltratos, Poilievre cuestionó en una entrevista radial el acuerdo. “Ahora, junto con esta disculpa, vienen otros 4 mil millones en compensación para aquellos que estuvieron en las escuelas residenciales durante esos años”, dijo. “Algunos de nosotros estamos empezando a preguntarnos: ‘¿Realmente estamos obteniendo valor por todo este dinero? ¿Se trata realmente de más dinero?”.

Las consecuencias no tardaron en llegar. Al día siguiente, el Primer Ministro Harper “lo reprendió tan duramente que la gente que estaba fuera de la sala se sintió avergonzada”, relató en ese entonces Globe and Mail. “Su rostro estaba enrojecido, como si se hubiera secado las lágrimas. Los ministros evitaron la mirada de Harper”. Sobre ese mismo episodio se relata en el libro Pierre Poilievre: una vida política de Andrew Lawton: “La reunión fue lo suficientemente tensa como para que un par de personas especularan con la posibilidad de que Poilievre sintiera que su carrera política había terminado, o al menos que estaba en una situación delicada”.

Lo cierto es que el quedarse callado no ha sido una característica de Poilievre ni se trató de su única transgresión. En una reunión de un comité en 2006, Poilievre susurró un duro “que se jodan, chicos” en un micrófono encendido. Más tarde, intentó justificar su dicho como algo positivo ante un periodista. “Podemos decidir que queremos elegir robots o un diputado de Stepford o podemos elegir seres humanos que tengan momentos humanos”, dijo.

Unos meses después, Poilievre hizo un corte de manga en la Cámara de los Comunes, lo que provocó otra disculpa. Y en 2010, cuando estaba esperando a que le dieran el acceso al Parlamento, se impacientó, se bajó del coche y presionó él mismo el botón para abrir la puerta de seguridad.

Posteriormente, la Policía Montada del Canadá lo investigó, aunque el tema no acabó en nada grave. Él se disculpó con los agentes de seguridad y reconoció que “debería haber esperado un poco más”. Más tarde, en silencio, les llevó café y donas. El incidente llevó a que los liberales llamaran a Poilievre “un disculpador serial”.

De hecho, en abril pasado protagonizó un episodio similar cuando fue expulsado de la sesión parlamentaria por llamar “chiflado” a Justin Trudeau y “una política chiflada” su medida de legalización de las drogas duras para hacer frente a la crisis de sobredosis por opioides que se vive en Canadá. Se trató de la primera vez en 30 años que un jefe opositor abandonó el recinto legislativo por haber usado términos fuera de lugar.

Poilievre nació en la provincia occidental canadiense de Alberta, hijo de una madre de 16 años que lo dio en adopción. Fue adoptado por dos maestros de escuela, que lo criaron en los suburbios de Calgary.

Cuando era adolescente, Poilievre se involucró en la política y comenzó su relación con grupos conservadores locales. Cuando estudiaba relaciones internacionales en la Universidad de Calgary conoció a Stockwell Day, que se desempeñó como ministro del gabinete del ex primer ministro Stephen Harper, quien lo sumó a labores de difusión.

Poilievre acompañó a su mentor a Ottawa. Ahí en 2004, a la edad de 25 años, contendería por un escaño que ganó y lo convirtió en uno de los conservadores electos más jóvenes en ese momento. De hecho, ha ocupado esa posición desde entonces.

Actualmente está casado con Anaida Poilievre, nacida en Venezuela, una exasesora política, quien ante la prensa sostuvo que ella y su esposo están a favor de que las mujeres decidan en relación al aborto, una postura que le causó críticas al líder conservador entre su electorado más radical. De hecho, él ha sostenido que también está a favor de implementar un programa para que las mujeres puedan dar en adopción con todas las garantías.

La prensa ha comparado a Pierre Poilievre con Donald Trump, llamándolo el “Trump canadiense” sobre todo por el discurso de “Canadá primero” y por su capacidad retórica para asediar a sus rivales y generar simpatías entre los electores.

Lo cierto es que incluso genera simpatía en los mismos sujetos como sucedió con el magnate trumpista Elon Musk, quien escribió: Nunca había oído hablar de él antes, pero esta entrevista es [emoji de fuego]”, al referirse a una grabación en la que exhibió a un desarmó a un periodista que trató de exhibir sus posturas de derecha.

Never heard of him before, but this interview is 🔥🔥😂

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2023