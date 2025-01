VIDEO: Exsenadora se ríe del Presidente de EU por querer renombrar al Golfo de México

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Hillary Clinton protagonizó un momento viral durante la ceremonia de investidura de Donald Trump, quien asumió un segundo mandato como Presidente de Estados Unidos este lunes 20 de enero.

La exsecretaria estadounidense reaccionó con una carcajada tras escuchar la controvertida propuesta de Trump de renombrar el Golfo de México como "Golfo de América".

La ceremonia se llevó a cabo en el Capitolio de Estados Unidos, donde estuvieron presentes figuras políticas destacadas, entre ellas el expresidente Bill Clinton, su esposo, y la Vicepresidenta Kamala Harris.

Durante su discurso, Trump anunció su intención de firmar órdenes ejecutivas para revertir políticas de su predecesor y avanzó propuestas como esta que, dijo, devolverían el orgullo a la nación.

Hilary Clinton laughing at Trump changing the name of the Gulf of Mexico to the 'Gulf of America' is all of us today#Inauguration2025 pic.twitter.com/43Abe0tsOc

— Caolán Mc Aree (@Caolanmcaree) January 20, 2025