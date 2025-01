Aryna Sabalenka se impone a Paula Badosa en la semifinal del Abierto de Australia

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS).- La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se impuso este jueves a la española Paula Badosa en la semifinal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada que se disputa en superficie dura, en dos sets (6-4, 6-2) en una hora y 26 minutos de juego, metiéndose en su tercera final consecutiva en Melbourne y despertando del sueño de su rival de jugar por su primer título en un "grande".

Paula Badosa no pudo alcanzar su primera final de "Grand Slam" y unir su nombre a los de Arancha Sánchez-Vicario, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza, finalistas en el torneo australiano, que seguirá sin poder inscribir en su palmarés el nombre de una jugadora de la "Armada".

La española se vio superada por la mejor versión en el torneo de la actual campeona, que venía de sufrir un tanto en los cuartos de final, pero que sólo titubeó en el arranque de partido. A partir de ahí, la número uno del mundo se asentó y fue de menos a más en un encuentro que arrancó con un break en contra, única concesión que daría a su rival y amiga, a la que además hizo mucho daño al resto.

On the prowl.@sabalenkaa has found her footing and leads Badosa 5-4 in the first.

She'll now serve for the set.#AO2025 pic.twitter.com/Huuc9aKrFz

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2025