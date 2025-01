VIDEO ¬ Djokovic abandona el Open de Australia en semifinales contra Alexander Zverev

Por Nacho Albarrán

Melbourne, 24 de enero (ASMéxico).- La trayectoria de Novak Djokovic dio un giro brusco e inesperado este viernes en el Open de Australia.

El serbio de 37 años, diez veces campeón del torneo, decidió retirarse en mitad de su duelo de semifinales contra Alexander Zverev, tras perder en el desempate el primer set (7-6 (5) en 1h21).

El alemán, atónito, defendió a su rival después de que el público, con una mezcla de enfado por quedarse sin partido y reproche por el comportamiento de Djokovic durante el torneo (acusaciones de haber sido envenenado en Melbourne en 2022, enfrentamientos con seguidores, desplante al entrevistador en la pista...), le silbara mientras se retiraba.

“Lo primero que quiero decir es, por favor, chicos, no abucheen a un jugador cuando se va lesionado. Sé que todo el mundo ha pagado su entrada y quería ver un gran partido de cinco sets. Pero tienen que entender que Novak Djokovic ha dado toda su vida al deporte en los últimos 20 años. Ha ganado este torneo con un desgarro abdominal, lo ha ganado con un desgarro en el muslo. Y si no puede continuar jugando, es que no puede continuar jugando. Así que, por favor, tengan respeto y muestren un poco de amor por Novak”.

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole.

Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery.#AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025