México añade 2 mil 961 casos nuevos de COVID-19 y 20 muertes en 24 horas, informa SSa

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– La Secretaría de Salud (SSa) informó que México acumuló en las últimas 24 horas dos mil 961 nuevos casos confirmados positivos de COVID-19, así como 20 nuevas muertes por la enfermedad.

Por lo tanto, el país suma desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, seis millones 761 mil 617 contagios confirmados, así como 749 mil 588 casos sospechosos y 327 mil 750 fallecimientos en total.

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.

Al corte de información del día de hoy, se tienen registrados 136 mil 072 casos activos con una tasa de incidencia de 104.6 por 100 mil habitantes (Del 19 de julio al 01 de agosto del 2022). Se consideran casos activos, aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar dónde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión.

El Informe Técnico Diario de la dependencia federal señala que la ocupación hospitalaria de camas generales disminuyó un punto porcentual y se ubica en 16 por ciento, y la de camas con ventilador mecánico se mantiene en cinco por ciento.

También reporta el inicio de la semana epidemiológica número 30, que abarca del 24 al 30 de julio, con promedio de siete mil 852 contagios por día.

La SSa recomendó que, en caso de síntomas de COVID-19, es necesario aislarse por al menos siete días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad; en caso de complicaciones, acudir a la unidad médica más cercana.

También enfatizó que la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, así como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol-gel y ventilación de espacios ayudan a disminuir contagios de COVID-19.

En caso de alguna duda sobre el proceso, se encuentra disponible la página web vacunacovid.gob.mx, o el correo electrónico [email protected]

El sitio mivacuna.salud.gob.mx continúa abierto para llevar a cabo el registro de vacunación contra COVID-19 de niñas y niños de cinco a 11 años, adolescentes y personas adultas que no han iniciado el esquema, no lo han completado o no reciben refuerzo.