VIDEO ¬ Individuo le quita el empleo a trabajadora del hogar porque votó por Morena

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- Un hombre confesó a través de un video que despidió a su empleada doméstica por votar por Morena en las elecciones ocurridas el pasado 2 de junio, donde Claudia Sheinbaum Pardo fue declarada ganadora, convirtiéndose así en la primera Presidenta de México.

Varias personas en redes sociales atribuyen al usuario de la red social X Alex Baqueiro como el responsable de emitir a través de una conversación virtual la confesión de haber despedido a la trabajadora del hogar que laboraba en su domicilio por “chaira”.

“La señora que limpia mi casa, por ejemplo, super ultra mega ‘chaira’ […] yo estaba tan encabronado que el lunes que vino, le dije ‘¿sabes qué? yo creo que ya no se va a poder'”, dijo.

Al preguntarle al sujeto la razón de su despido, argumentó que necesitaba ahorrar dinero porque “se viene feo el Gobierno y ni modo”.

Miren al tipazo de @AlexBaks82 confesar públicamente cómo corrió a la trabajadora del hogar por haber votado por Morena. Y no sólo eso, sino que ni siquiera tuvo la valentía de explicarle el porqué. Lo más gracioso es que lleva ya tiempo apodándole “Costal de odio” al… pic.twitter.com/RKDymzn7ny — Juan Moreno (@JuanMorenoMx) June 6, 2024

A pesar de sincerarse con que su acción fue incorrecta, también se escudó con que los votantes de Morena, como tal fue el caso de la empleada doméstica, “tienen que sentir un poco el rigor, sobre todo esa gente que es ‘chaira'”.

Adicionalmente, Baqueiro también puso de ejemplo el caso de los empresarios, a lo que dio la pauta para que, en caso de contar con dos perfiles laborales próximos a contratar muy similares en experiencia, mejor se contrate al que no es “chairo”.

Luego de que fuera anunciada la victoria de Sheinbaum en la Presidencia, así como de otros funcionarios morenistas a lo largo del país, la oposición —tanto política como civil— han emitido una serie de expresiones clasistas y racistas en contra de los votantes por el oficialismo.

Uno de los más resonados fue una imagen que circuló en redes sociales que invitaba a no darle dinero a los “viene viene”, no dar propina a los meseros, y no donar en caso de desastres naturales, esto bajo el argumento de que Morena, el partido gobernante, los procure.

Entre parte de las medidas que la oposición ha implementado para refutar los comicios del pasado 2 de junio, es alistar las impugnaciones ante las autoridades electorales, esto al asegurar que hubo intromisión por el Estado e inequidad en la contienda. Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló este jueves, criticando que no quieran “aceptar la nueva realidad” mexicana.

Desde Palacio Nacional, lamentó que la oposición no ha logrado entender los cambios, y consideró que ese es uno de los problemas que tiene, ya que no puede aceptar la “nueva realidad”.

“Ayer estaba yo viendo una impugnación y es interesante decirlo porque todavía no quieren aceptar la nueva realidad. Ese es un problema que tienen”, dijo el mandatario.

“¿Cuántas veces he dicho aquí? ¿Cuántas veces he repetido la frase bíblica de que no se pueden poner vinos nuevos o vino nuevo en botellas viejas? ¿Por qué no entender los reacomodos, los cambios? ¿Por qué no analizar un poco qué fue la revolución de las conciencias que se inició desde hace años con la participación de millones de mexicanos, mujeres, hombres, porque es un movimiento de mucha gente?”, cuestionó.

Asimismo, López Obrador compartió que cree que la decisión de impugnar no es por enojo, sino por llamar la atención. Como ejemplo puso el comentario que hizo el comunicador Pedro Ferriz acerca de que supuestamente se había manipulado con inteligencia artificial el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).