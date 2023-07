EU enviará bombas racimo a Ucrania para “defenderse” de Rusia; ONU busca prohibirlas

Madrid, 7 de julio (Europa Press).– El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este viernes que entregará bombas de racimo a las Fuerzas Armadas ucranianas, una decisión que reconoce “difícil” pero que ha defendido alegando que ha sido consultada con los países aliados y que servirá a Ucrania para “defenderse” de la ofensiva iniciada por las tropas rusas en febrero de 2022.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha anunciado un compromiso que choca con los avisos de Naciones Unidas y que contraviene una convención internacional que prohibe el uso de este tipo de armamento, de la que ni Estados Unidos ni Ucrania son parte. Entiende, de hecho, que los países firmantes de dicho tratado “no pueden apoyar formalmente” este paso.

Sin embargo, según Sullivan, estos mismos países sí “entienden” la decisión, ya que “reconocen la diferencia entre el hecho de que Rusia use sus municions de racimo para atacar Ucrania y que Ucrania las use para defenderse”.

