Liverpool derrota 2-1 al Milan y lo deja fuera de la Champions League

Ciudad de México, 7 de diciembre (AS México).- El Milan dijo adiós a Europa ante un Liverpool que fue mejor a pesar de las rotaciones y al que, sobre todo, le regaló dos goles que hicieron imposible su noche. Klopp, al final, cumplió su promesa e hizo muchos cambios, aunque no quiso renunciar a Alisson, Mané y Salah. Los italianos llegaron con una lista de bajas larga e importante (Rebic, Kjaer, Calabria, Giroud, Leao y Pellegri), pero, empujados por un San Siro impresionante, habían empezado el choque de la mejor manera.

Rounding off our #UCL group by making it 18 points from 18 🟡🔴

𝗨𝗣 𝗧𝗛𝗘 𝗥𝗘𝗗𝗦 🙌 #ACMLIV pic.twitter.com/vOYEUrSzPW

— Liverpool FC (@LFC) December 7, 2021