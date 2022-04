¿El coito es una actividad física? ¿Cuántas calorías se queman durante el sexo?

Por José María Oliva Lozano

Docente e Investigador – Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Universidad de Almería

Madrid, 8 de abril (The Conversation).- Lo que es sexo y lo que no se considera como tal puede variar mucho en función de la persona a la que se pregunte. Su frecuencia, duración o intensidad también. Las dudas que genera el sexo y las distintas prácticas sexuales que lo engloban pueden ser infinitas. ¿Es bueno para nuestra salud? ¿Es malo? ¿Qué postura nos exige una mayor forma física? ¿Debemos sudar para convalidar el sexo por la actividad física de un día?

En este contexto, en la Universidad de Almería nos preguntamos si la actividad sexual podría considerarse como una actividad física y cuáles son sus demandas a nivel fisiológico y cinemático (de movimiento).

¿QUÉ ENTENDEMOS POR ACTIVIDAD FÍSICA?

Para llevar a cabo el estudio, que se ha publicado en la revista Archives of Sexual Behavior, se ha partido del concepto básico de actividad física, que se define como toda acción o actividad que implica movimiento musculoesquelético voluntario y conlleva un gasto energético.

Atendiendo a esta definición, la actividad sexual se puede considerar como una actividad física, al igual que se considera como tal salir a dar un paseo, ir a pilates o montar en bicicleta.

Online first in Archives of Sexual Behavior by Olivia-Lozano et al. (2022): What Are the Physical Demands of Sexual Intercourse? A Systematic Review of the Literaturehttps://t.co/yL3CKsjoTq

— Ken Zucker (@ZUCKERKJ) February 15, 2022