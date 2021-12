Las vacunas intranasales son la mejor defensa contra virus respiratorios: expertos

Redacción Ciencia, 11 de diciembre (EFE).- Las vacunas intranasales defienden al organismo de los virus respiratorios -incluido el coronavirus- mucho mejor que las inyectables, según un estudio publicado hoy en la revista Science Immunology.

La aparición de nuevas variantes de ls COVID-19, como la Delta y la Omicron, ha obligado a los científicos a investigar si las vacunas existentes siguen siendo eficaces contra las nuevas cepas del SARS-Cov-2.

En un nuevo estudio hecho con ratones, la catedrática de inmunobiología Waldemar Von Zedtwitz de la Universidad de Yale Akiko Iwasaki ha descubierto que la vacunación intranasal proporciona una amplia protección contra los virus respiratorios, mientras que la inmunización sistémica, que utiliza una inyección para activar las defensas del cuerpo, no lo logra.

