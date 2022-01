El INE sí aceptó que Margarita devolviera recursos pero a nosotros NO, acusa Morena

El Instituto Electoral aseguró que Morena tiene hasta este viernes para meter el oficio necesario para hacer la devolución de forma correcta, como lo ha hecho en años anteriores, pero que ni el partido ni el órgano electoral tienen control sobre en qué se ejercerá el dinero una vez reintegrado a la Tesorería.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no pensaron en el bienestar de la ciudadanía mexicana cuando rechazaron la devolución del financiamiento público de su partido.

Morena propuso al instituto devolver 547 millones 726 mil de pesos del dinero que recibiría para campañas políticas, a lo cual el Consejo General del INE se negó.

Es increíble que el @INEMexico se niegue a aceptar la devolución de los 547 millones 726 mil pesos, aun cuando no hay ninguna disposición de ley que lo impida. En @PartidoMorenaMx sí nos interesa la salud de las y los mexicanos.https://t.co/Kbl6S2PlTr — Mario Delgado (@mario_delgado) January 13, 2022

“Es increíble que el Instituto Electoral se niegue a aceptar la devolución, aun cuando no hay ninguna disposición de ley que lo impida. Es absurdo que un partido quiera regresar recursos y no lo permitan. Morena quiere devolver más de 500 millones de pesos -recursos que son públicos, que son impuestos de las y los mexicanos- para ayudar al Gobierno ante los gastos extraordinarios de la COVID-19 y se resisten porque es una decisión política más que jurídica, que no está pensada en el bien de la gente”, dijo el líder morenista.

Delgado Carrillo calificó como incongruente que el INE no recibiera el monto, puesto que en el 2018 aceptó que la entonces candidata presidencial Margarita Zavala regresara 2.3 millones de pesos destinadas a su campaña para apoyar a la población afectada por el sismo de 2017; además que el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello acusó que Morena no cumplió su compromiso de regresar la mitad de su dinero pero ahora decidió no recibirlo.

“Nosotros queremos devolver este dinero, primero, porque no compartimos la idea de despilfarrar recursos en la política y segundo, porque sabemos que esta devolución puede ayudar mucho al Gobierno mexicano a enfrentar la COVID-19″, apuntó.

INE RESPONDE A DELGADO

En respuesta a las declaraciones del presidente de Morena, el INE emitió un comunicado donde especifica que los recursos públicos no pueden ser devueltos por partidos una vez que hayan sido entregados. “Una vez que los institutos políticos reciben sus prerrogativas, estas pasan a formar parte del patrimonio de los entes públicos y el ejercicio de dichos recursos queda sujeto a los procesos de fiscalización que la Constitución y la Ley Electoral prevén”, explicó.

Los recursos que el partido pretende devolver fueron entregados como parte del ejercicio fiscal 2021, por lo que únicamente podrán reintegrarse a la Tesorería de la Federación una vez que concluya el procedimiento de fiscalización.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, argumentó que Morena sí conoce la manera de renunciar a parte del dinero asignado porque lo hizo en 2020 por un monto de 827 millones de pesos, y en 2021 por 252 millones de pesos.

“Se está pretendiendo devolver un dinero que no se ejerció y que por alguna extraña circunstancia no se devolvió por la ruta o no se dejó de ejercer por la ruta correspondiente. El que haya habido estas devoluciones, habla de que Morena conoce cuál es la ruta para devolver el dinero”, apuntó.

Asimismo, recordó a los partidos políticos que tienen hasta este viernes 14 de enero para interponer el oficio correspondiente ante el INE para devolver alguna parte del dinero que le corresponda para enero de 2022.

Por último, los consejeros advirtieron a Morena que no debe de caer en una simulación al decir el propósito de devolver su dinero, puesto que será la Tesorería de la Federación quien decida a qué se destinen los recursos que devuelvan los partidos.

“La intención expresa [de la devolución de Morena] es comprar vacunas, algo imposible de definir, con lo que se incurre en una

simulación que no puede ser avalada. El INE no está obligado a facilitar ningún tipo de simulación y expresamente está obligado a impedir que la mentira sea moneda de cambio en las disputas electorales”, remarcó el Consejero Uuc-kib Espadas.

La Consejera Carla Humphrey también expresó su desacuerdo al remarcar que “miente quien diga que los recursos que está

devolviendo tienen como propósito tal tema, porque eso no es cierto. Lo que haga Tesorería con los recursos que devuelva un partido político es una cuestión ajena a los partidos y a este Instituto”.