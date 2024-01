Lai Ching-te, el candidato a quien China considera “un peligro”, gana la elección

Por Christopher Bodden y Simina Mistreanu

TAIPÉI, Taiwán (AP) — El candidato oficialista Lai Ching-te, del Partido Progresista Democrático (PPD) ganó la elección presidencial en Taiwán el sábado, y así lo reconoció la oposición.

El resultado de la elección presidencial y parlamentaria trazará el rumbo de las relaciones con China durante los próximos cuatro años. Están en juego la paz y la estabilidad del estrecho de 180 kilómetros (110 millas) de ancho que separa China continental de la isla autónoma que Beijing considera parte de su territorio.

Aparte de las tensiones con China, la elección giró en torno a asuntos internos tales como la desaceleración de la economía, la accesibilidad de la vivienda, el abismo creciente entre ricos y pobres y el desempleo.

The new year unfolds with raising the ROC flag at our Presidential Office. I’m grateful for everyone who contributed to #Taiwan’s resilience and strength in 2023. My dedication to fostering safety and prosperity in Taiwan remains steadfast. Here's to a strong 2024! pic.twitter.com/UR6b5fVSMc

