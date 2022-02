El PRI, PAN y PRD “se unen y se hunden”

Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes de los partidos opositores a la 4ta Transformación, acordaron recientemente en una reunión que van postular un candidato presidencial único en el 2024, lo que es factible, pero absurdo.

Todos los ciudadanos sabemos que esos lideres partidistas se han sumado en contra de la 4ta Transformación. Es lógico, por tanto, que se integren en un frente político electoral en las elecciones de 2024.

“O nos unimos o nos hundimos”, expresaron los líderes de esos tres partidos, lo cual es una falacia. Tan lo saben, que sin fundamento alguno, adujeron sin recato alguno que ese frente tripartidista debe ir “lo más amplio posible de la mano de la sociedad civil que les permita avanzar hacia una ‘tercera vía’ alejada del neoliberalismo y el populismo”.

Y ahí es donde la burra torció la cola. El perredista Jesús Zambrano tuvo el descaro de difundir en las redes sociales que el frente electoral referido que postulan sería factible “ante el reclamo desesperado de la gente por la descomposición del país y el agravio a la sociedad, es imperativo sumar esfuerzo de la mano de la sociedad civil o integrar un frente amplio entre las fuerzas políticas y otras organizaciones de la sociedad civil”.

El panista Marko Cortés también llamó a la unidad con la sociedad civil con el fin de buscar que el país no retroceda. “Creo yo que al final ese es el tema, un cierre de filas de la sociedad civil, de los diferentes grupos de la misma, que nos permitan concurrir en lo importante, y dejar todo en el que no coincidimos para momentos posteriores, porque hoy no ocupamos juntos”.

Y agregó: “Ya cuando no enfrentemos la adversidad, el riesgo del retroceso, de la destrucción, del pacto con el crimen organizado que lo vemos por todos lados, de la militarización del país, ya cuando, superemos ese reto, pues ahora sí podemos seguir en un ambiente normal, democrático, compitiendo”.

Concluyó: “El objetivo del PAN es confutar la elección de 2024, para que México, no desdeña, para el PAN, consolidar para México la Presidencia de la República del 2024 y eso es lo que debemos hacer a todos juntos”.

¡Vaya que son cínicos y mentirosos!

¿Ya se olvidaron que el PRI, el PAN y el PRD son afines al neoliberalismo creado por sus expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón?

¿Ya se les olvidó que fueron ellos los que privatizaron las empresas paraestatales y bancos nacionales; que violaron la soberanía de los recursos naturales de nuestra Nación; que endeudaron el país, fomentaron la pobreza y la desigualdad social de los mexicanos; que fomentaron la corrupción y la impunidad durante sus sexenios; que asumieron el poder mediante grotescos fraudes electorales; que desmantelaron el sistema de salud y el educativo?

¿Ya no se acuerdan de la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y la del Halconazo del 11 de junio de 1971; de la “guerra sucia” desplegada en contra de los campesinos a los que los terratenientes usufructuaron sus ejidos y comunidades?

¿Con qué descaro atribuyen que el Presidente López Obrador y la Guardia Nacional tienen pacto con el crimen organizado, cuando es de dominio público que el narcotráfico fue protegido por el expresidente Felipe Calderón?

La sociedad civil de la que ellos hablan no es otra que las organizaciones civiles de la iniciativa privada, como las que cuenta el magnate Claudio X., que denlo por seguro, va a ser el “candidato presidencial” en el 2024.

Veremos y diremos que su política de “unidad” referida de los partidos ajenos a la 4 Ta Transformación, es ficticia y grotesca. Por más que digan y difundan que PRI, PAN y PRD se “unen”, en realidad, en las elecciones presidenciales de 2024, en contra de la 4ta transformación, siguen estando “hundidos”, social, política y electoralmente.

