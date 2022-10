La Agrupación Política Nacional (APN) [email protected] por un Mejor País, que apoya a Morena, adelantó que en los próximos días iniciarán acciones legales para que el INE intervenga ante el plagio que Claudio X. González, Emilio Álvarez Icaza, Beatriz Pagés, Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo de Hoyos, Carlos Medina Plasencia, entre otros, hicieron de su nombre.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– La organización [email protected], de Claudio X. González Guajardo, comparte nombre con una agrupación del Estado de México que apoya al partido Morena y que estaba registrada desde 2020 ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como Agrupación Política Nacional (APN) [email protected] por un Mejor País.

El presidente nacional de la APN [email protected] por un Mejor País, Juan Hugo de la Rosa García, ofreció esta tarde una conferencia de prensa en donde manifestó su rechazo a que personas identificadas con la derecha y con los intereses de grandes empresas, como Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, Emilio Álvarez Icaza, Beatriz Pagés, Guadalupe Acosta Naranjo, Carlos Medina Plasencia, entre otros, pretendan adueñarse ilegalmente del nombre de la organización que preside y que se tiene registrado ante el Instituto Nacional Electoral desde 2020, además de estar aliado con Morena desde 2021.

“Nosotros nos identificamos como una organización de izquierda y progresista que reivindica la lucha en contra de la corrupción, la defensa la soberanía del país y la mejora de las condiciones de vida de los más pobres, lucha que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador, por ello, en el pasado proceso electoral registramos ante el INE un acuerdo de participación política con Morena”, expuso De la Rosa García, dirigente de la agrupación .

Adelantó que en los próximos días iniciarán acciones legales para que el INE intervenga y haga valer la ley, particularmente la de prerrogativas y partidos políticos, en su artículo 22, numeral 1, inciso b), que establece la obligación de que los nombres de las agrupaciones no puedan ser usadas por otras, dado que ello afecta el principio de certeza y, como en este caso, produce confusión entre la población.

Aseguró que el documento que se presentará ante el INE incluye nombres como Claudio X. González, Emilio Álvarez Icaza, Beatriz Pagés, Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo de Hoyos, Carlos Medina Plasencia, entre otros, quienes “no tienen derecho a robarse ni el prestigio de otras organizaciones como en este caso con [email protected] y les pedimos que desistan de utilizar este nombre, pues no se vale engañar a la sociedad, el llamado es enérgico, pero respetuoso”.

Enfatizó que quienes hoy han lanzado la convocatoria para el mal uso del nombre de [email protected] cometieron el error de no estudiar la legislación y acusan una gran ignorancia sobre la lucha política popular, por eso no conocieron y no han visto la actividad que hemos llevado a cabo en todo el país.

“Estos personajes se unen para proteger y defender sus privilegios e incluso sus empresas, los cuales no pagaban impuestos ni salarios justos y quieren seguir explotando al país y pretender volver a tener sus viejos privilegios”, indicó el dirigente de la APN [email protected] por un Mejor País.

Precisó que seguramente, el error es producto de su desesperación por atacar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y pretender detener la llamada Cuarta Transformación.

Explicó que el pasado 11 de octubre, un grupo de militantes de distintos partidos políticos y personas lanzaron la convocatoria de integrar una formación política con miras a participar en la elección presidencial de 2024 con el nombre de “[email protected]”, sin reparar que ya existe una organización legalmente constituida desde el 2020, lo que muestra el desdén que tienen por los demás y muestra su verdadero rostro autoritario.

Puntualizó que la agrupación política que él encabeza presentó en 2020 ante el INE una solicitud de registro como agrupación política nacional con el nombre de [email protected], por lo que en agosto de ese mismo año, después de cumplir con todos los requisitos de ley, obtuvo legalmente su registro y certificado como [email protected]

Sobre su alianza con Morena, Juan Hugo de la Rosa adelantó que propondrán a Morena renovar el acuerdo de participación política para el próximo proceso electoral. “Coincidimos ideológicamente, nuestros documentos básicos nos definen en la izquierda y porque estamos convencidos de que la tarea es consolidar y ampliar la mayoría social que transforme popularmente la economía y las instituciones políticas y sociales de nuestro país”.

CONFORMAN BLOQUE OPOSITOR [email protected]

El pasado 11 de octubre, un grupo de organizaciones civiles, impulsadas por el empresario Claudio X. González, presentó un nuevo bloque opositor al que llamaron “[email protected]”, el cual se fijo un claro objetivo: derrotar al movimiento de la Cuarta Transformación en las elecciones del 2023 y del 2024. Esta plataforma surgió después del fracaso que tuvo la alianza Va por México -integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- en materia legislativa y electoral.

El bloque que busca sacar del Gobierno a Morena, partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, está integrado por seis organizaciones: Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, quienes hicieron hoy un llamado a ciudadanas y ciudadanos, organizaciones y partidos políticos de oposición a trazar la ruta para llevar a México hacia un destino de paz, seguridad, desarrollo e inclusión.

Justo una de las agrupaciones que integra el nuevo bloque, Sociedad Civil México, fue creada por una militante panista y que procura hacerse ver como “un esfuerzo apartidista y ciudadano”, según reveló el periodista Álvaro Delgado Gómez en SinEmbargo el pasado 26 de septiembre. En su texto, dio cuenta de cómo la organización ya sirvió en el pasado para promover al PAN, al PRI, al PRD y a Claudio X. González Guajardo.

Este grupo, que opera a través de las redes sociales, se ostenta como representante de la sociedad civil de México, pero su fundadora, Ana Lucía Medina Galindo, esconde que es una militante formal del PAN desde 2005, Diputada local de Michoacán, entre ese año y 2008, y candidata a esa misma posición en 2011, cuando Marko Cortés, su actual presidente, buscó ser Alcalde de Morelia.