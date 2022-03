Ken Salazar se reúne con periodistas mexicanos que están bajo mecanismo de protección

Salazar se reunió con los comunicadores que se encuentran bajo el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- El Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió este lunes con un grupo de periodistas que han enfrentado los riesgos de su profesión y expresó su “respeto y solidaridad” hacia ellos.

Salazar detalló que durante la reunión con los comunicadores que se encuentran bajo el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas recalcó un llamado a la libertad de prensa.

“Destaqué la importancia de tener éxito en el marco bicentenario de la seguridad. Mi respeto y solidaridad para ellos. #LibertadDePrensa”, compartió el Embajador en Twitter.

Lo anterior se presentó luego de la polémica por la resolución del Parlamento Europeo aprobó en la que pide al Gobierno mexicano garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos, debido a que tan sólo en lo que va de 2022 suman siete comunicadores asesinados.

Fue el 10 marzo cuando el Parlamento Europeo condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes -que ya han acabado con la vida de ocho reporteros en lo que va de 2022– se investiguen de manera “rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”.

🇲🇽🆘 Mediante una resolución aprobada hoy por el Parlamento Europeo, sobre la situación de periodistas y defensorxs de DH en México, se determinó a nuestro país el lugar más peligroso y letal para periodistas fuera de una zona oficial de guerra. 🧵Te contamos los detalles: pic.twitter.com/mQ6ZCbWcv1 — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) March 10, 2022

Ante dicha situación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comunicado, donde lamentó que “se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto” que se opone a la Cuarta Transformación.

Además, López Obrador aseguró que los siete asesinatos de periodistas en México en lo que va del 2022 no están relacionados con venganzas de actores políticos.

“Estoy asumiendo la responsabilidad, no sólo eso, estoy trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos y desde luego para proteger a los periodistas, nada más que se tienen que conocer los antecedentes y se tiene que tener un contexto de lo que está sucediendo”, dijo el Presidente al ser cuestionado sobre si está dispuesto a reconocer que su Gobierno ha fallado para garantizar la seguridad de los periodistas.

López Obrador argumentó que “la diferencia de estos lamentables casos con los de antes es que los periodistas asesinados ahora, en la mayoría de los casos, han sido víctimas de las organizaciones criminales”, las cuales, dijo, “se heredaron de una política fallida que inició desde los años ochentas y que se mantuvo por 36 años del periodo neoliberal”.

“Entonces, esas bandas surgieron durante el periodo neoliberal, fueron incluso toleradas por los gobiernos neoliberales […] ¿Cuál es la diferencia ahora? Se mantienen estas bandas porque lleva tiempo”, añadió.

Además, el mandatario afirmó que a diferencia de las administraciones anteriores, en los homicidios a comunicadores durante su gestión ya hay detenidos. Incluso, indicó que su Gobierno no sólo está enfrentando al crimen organizado, sino a la “delincuencia de cuello blanco”.

Se nos enojó AMLO Ante la insistencia de un periodista para que de información sobre la violencia hacía periodistas, el presidente @lopezobrador_ afirmó que los ASESINATOS a #periodistas no tienen nada que ver con venganzas de actores políticos. ¿Le creemos? pic.twitter.com/Hf5yObInc7 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 10, 2022

“Hay una diferencia fundamental, estos no son crímenes de Estado. Tenemos todos los elementos. A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad. Entonces no somos iguales. Estamos enfrentando no sólo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia del poder”.

“Así como hay delincuencia organizada, hay delincuencia de cuello blanco, los que se dedicaban a saquear a México, que están muy molestos y esos que se sentían dueños de México, esa oligarquía, domina a la mayoría de los medios de comunicación. Su propósito no es que pierdan la vida los periodistas, lo que les preocupa es que se están combatiendo los privilegios y no sólo es en México”, comentó.

Finalmente, López Obrador afirmó que su Gobierno sabe de “los riesgos que corren los periodistas”, por lo que garantizó que “no están solos”.