EU decreta que farmacias garanticen acceso a medicamentos abortivos sin excepción

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Estados Unidos ha emitido este miércoles una guía para las farmacias del país en el que se les avisa de que deben de garantizar medicación para la interrupción voluntaria del embarazo a todas las personas con receta que así lo soliciten e independientemente del estado en el que se encuentren.

En concreto, el Departamento de Salud estadounidense ha detallado a las aproximadamente 60 mil farmacias minoristas del país sus obligaciones bajo las leyes federales de derechos civiles, subrayando que, como beneficiarias de asistencia financiera federal, tienen prohibido discriminar por motivos de raza, nacionalidad, sexo o edad, incluyendo el suministro de medicamentos recetados.

Según la ley federal de derechos civiles, la discriminación por embarazo incluye la discriminación basada en el embarazo actual, el embarazo anterior, el embarazo potencial o previsto, así como las condiciones médicas relacionadas con el embarazo o el parto, según ha detallado el Departamento de Salud en un comunicado.

We released guidance today to providers that ensures all patients who go to the emergency department for care have access to the full rights and protections for emergency care afforded under the law, which includes life- or health-saving abortion services. https://t.co/OgfP2bTDrf pic.twitter.com/zbjT2SN0vj

— HHS.gov (@HHSGov) July 11, 2022