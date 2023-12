Silvano deja equipo de la precandidata del Frente por “constantes descalificaciones”

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- El perredista Silvano Aureoles Conejo anunció su salida del equipo de trabajo de la precandidata de la oposición Xóchitl Gálvez Ruiz ante denuncias por descalificaciones en su contra.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el nombrado responsable de desarrollo rural en el equipo de Xóchitl Gálvez, señaló que en varias reuniones privadas ha sido objeto de “constantes descalificaciones” por parte de la aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México”, señaló.

Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México.

Desde lo más profundo de mi…

— Silvano Aureoles (@Silvano_A) December 19, 2023