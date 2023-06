“Bret” gana fuerza rumbo a islas del Caribe oriental; se preparan para inundaciones

Por Dánica Coto

SAN JUAN, Puerto Rico (AP).— La tormenta tropical “Bret” ganó fuerza el miércoles en su ruta hacia las islas del Caribe oriental, que se preparaban para lluvias torrenciales, aludes de tierra e inundaciones.

“Bret” presentaba vientos sostenidos máximos de 95 kilómetros (60 millas) por hora el miércoles por la mañana, y se desplazaba hacia el oeste por el Océano Atlántico a 22 kilómetros (14 millas) por hora, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

La tormenta se encontraba unos 760 kilómetros (470 millas) al este de Barbados y se esperaba que se fortaleciera más antes de golpear el jueves las islas orientales del Caribe, casi con fuerza de huracán. Había una alerta por tormenta tropical activa para Barbados, Santa Lucía, Martinica y Dominica, mientras las autoridades regionales instaban a la gente a prepararse.

El centro de huracanes dijo que era demasiado pronto para saber por dónde pasaría el centro del meteoro, aunque advirtió de previsiones de hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia desde la isla caribeña francesa de Guadalupe a Granada y Barbados.

El Gobierno de Guadalupe advirtió de que el mal tiempo comenzaría el jueves por la mañana y continuaría hasta el viernes por la noche, con olas de hasta 3.5 metros (11 pies) de altura.

Here are the 11 am Wednesday, June 21 Key Messages for Tropical Storm #Bret.https://t.co/P1bjiGP7fY pic.twitter.com/BbhJ49bUa0

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 21, 2023