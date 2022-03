Migración previamente desconocida prcedió el inicio de la agricultura intensiva maya

MADRID, 23 Mar. (Europa Press) – Una migración previamente desconocida de personas que transportaban maíz desde un área de América del Sur hacia el norte precedió al inicio de la agricultura intensiva en la región maya.

Es la conclusión de excavaciones junto con el análisis de ADN antiguo sobre 25 entierros que datan de hace 10 mil a 3 mil 700 años en dos cuevas o refugios rocosos ubicados en las remotas Montañas Mayas de Belice, América Central. Estos sitios estaban ubicados debajo del saliente de altos acantilados de piedra caliza que albergaban a las personas que vivían debajo y protegían los depósitos de los escombros cotidianos y los entierros de los muertos durante más de 7 mil años.

The Maya—and the maize that sustained them—had surprising southern roots, ancient DNA suggestshttps://t.co/NGh5JrPiCV

Paper: https://t.co/zks8JzrMcu

