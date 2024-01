Guterres advierte que la paz mundial peligra si Israel no contempla un alto al fuego

Edith M. Lederer

NACIONES UNIDAS (AP).— El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió el martes a Israel que el rechazo del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, a una solución de dos Estados prolongará de manera indefinida un conflicto que amenaza la paz global y envalentona a los extremistas de todo el mundo.

En su mensaje más duro sobre la guerra entre Israel y Hamás, el secretario general António Guterres dijo en el marco de un encuentro ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU que “el derecho del pueblo palestino a construir su propio Estado completamente independiente debe ser reconocido por todos, y la negativa de cualquiera de las partes a aceptar la solución de dos Estados debe ser rechazada con firmeza”.

La solución alternativa de un solo Estado “con un número tan grande de palestinos dentro sin ningún sentido real de libertad, de derechos y dignidad será inconcebible”, dijo.

Guterres también señaló que los riesgos de una escalada regional del conflicto “se están volviendo reales ahora”, haciendo referencia a Líbano, Yemen, Siria, Irak y Pakistán. Urgió a todas las partes a “dar un paso atrás del borde del abismo y considerar el espantoso costo” de una guerra más amplia.

El rechazo de Netanyahu a un Estado palestino en cualquier escenario de posguerra dio pie a una profunda ruptura con el aliado más cercano de Israel: Estados Unidos, que sostiene que la guerra tiene que llevar a negociaciones para una solución de dos Estados en la que Israel y los palestinos puedan convivir en paz. Como ministros y embajadores reiteraron el martes, este objetivo cuenta con el respaldo de países de todas partes del mundo.

El secretario general de la ONU reiteró su llamado a un alto al fuego humanitario, una petición respaldada por casi todas las naciones.

Over decades, the two-state solution has been traduced, undermined & left for dead many times.

However, it remains the only way to achieve durable & equitable peace in Israel, in Palestine & in the region. pic.twitter.com/4pAdfF75Ui

— António Guterres (@antonioguterres) January 23, 2024