“Tenía miedo de no despertar”: Juan Pablo Medina habla sobre la trombosis que sufrió

Además de sincerarse sobre su proceso clínico, en el que reveló que sufrió un infarto silencioso debido a un coagulo en el corazón, el actor habló sobre cómo enfrentó los cambios físicos y mentales en su vida a partir del momento en que le amputaron la pierna.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El actor Juan Pablo Medina reapareció después de varios meses para hablar sobre la trombosis que sufrió la tarde del 15 de julio del 2021 durante las grabaciones de la serie Horario estelar.

En entrevista para la revista GQ México, el actor de La casa de las flores recordó algunos de los detalles del fatídico día en el fue hospitalizado de emergencia debido a un cuadro de trombosis por el que le fue amputado una pierna.

“Estaba en llamado, corté a comer, comimos normal y justo después de comer me empecé a sentir muy mal, fui al cuarto y empecé a vomitar. Me empecé a sentir fatal. Le hablaron al doctor de la producción y me inyectó”, compartió con GQ México.

“Realmente pensaba que esto se me iba a pasar en un ratito y llegó el momento en que estaba pasándola muy mal al grado de decirle a los productores ‘necesito ir al hospital’ y cuando yo llegué lo que se pensaba es que era una intoxicación, fueron como tres o cuatro días y no recuerdo casi nada”, agregó.

Además de sincerarse sobre su proceso clínico, en el que reveló que sufrió un infarto silencioso debido a un coagulo en el corazón, el actor habló sobre cómo enfrentó los cambios físicos y mentales en su vida a partir del momento en que le amputaron la pierna.

De acuerdo con Medina, su primera reacción fue de enojo y no dejaba de cuestionarse el por qué se encontraba en el hospital y por qué estaba “jodiendo” a la producción de Horario estelar.

“Es muy cabrón estar en ese momento y tener que tomar este tipo de decisiones. Hay diferentes tipos de amputaciones y entre más arriba se vuelve más complicada la rehabilitación y para ese entonces también el dolor. Creo que yo decidí vivir, tenía más miedo de no despertar, que de despertar sin una pierna y estoy felizmente de estar aquí”, apuntó sobre el momento en que tomó la decisión de que le amputaran la pierna.

“Yo lo único que tenía en mente era salir de esta y que no me venciera nada, así que tenía el chip estaba hacia allá y muy motivado por ponerme mejor. Bajé de peso cabrón, el no dormir hizo que me enflacara, me hicieron exámenes diario, me empezaron a levantar porque no tenía fuerza ni para pararme de la cama. No podía levantar los brazos pero poco a poco”, añadió.

Por último, Juan Pablo Medina destacó la importancia de la salud mental en este momento de su vida y además, recalcó que su nominación a los Premios Ariel por El club de los idealistas fue un estímulo que no vio venir.

Juan Pablo Medina estudió actuación y fue egresado del Centro de Formación Actoral de TV Azteca. Además de La casa de las flores también es recordado por su participación en Guerra de ídolos, Sin rastro de ti y Las Juanas.