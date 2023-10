“Otis”: 27 muertos y 4 desaparecidos. A levantar viviendas, negocios, milpas: AMLO

El poderoso huracán “Otis” golpeó la madrugada del miércoles a Acapulco con la fuerza de la categoría 5, por lo que a su paso dejó numerosos daños y también la pérdida de vidas humanas; para poder atender la catástrofe, ya se emitió una declaratoria de emergencia para Guerrero.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la mañana de este jueves que el paso del devastador huracán “Otis” no sólo ha dejado destrucción, sino también 27 personas muertas y cuatro desaparecidas en Guerrero.

“Lamentablemente se recibió el reporte, por parte del Gobierno del estado y del Gobierno municipal, de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas“, dijo desde Palacio Nacional.

Ante la catástrofe que se vive, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió hoy una declaratoria de emergencia para el estado de Guerrero por el azote del huracán “Otis”.

En un comunicado, la CNPC mencionó que Acapulco de Juárez será el municipio con atención inicial, motivo por el que se activan los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.

Horas antes, la funcionaria de la SSPC explicó que se siguen realizando recorridos en la zona afectada con la finalidad de cuantificar los daños. Hasta el momento, las principales afectaciones se registran en varios rubros.

En el sector carretero, precisó que se tienen contabilizados seis cierres por la caída de árboles, deslaves y desbordamientos de cuerpos de agua. La obstrucción vial se registra en la autopista México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Acapulco de Juárez; así como en diversos puntos de la carretera Chilpancingo-Acapulco.

Ante dicha situación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dispuso, desde la noche del martes pasado, una brigada de más de 900 trabajadores, 60 vehículos y más de 200 equipos de maquinaria pesada para brindar atención inmediata en los puntos donde se presentó un mayor número de afectaciones.

Rodríguez Velázquez también señaló que hubo daños en el Hospital General Regional No.1 Vicente Guerrero, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Acapulco, por lo que 200 pacientes fueron trasladados a otras unidades médicas.

Por ello, el IMSS, en colaboración con la CNPC, envió un grupo de respuesta con médicos y enfermeras para atender la emergencia. Sin embargo, se están preparando cuadrillas para revisar los temas de conservación y abasto de medicamento.

El Hospital General Renacimiento del Sector Salud presenta inundaciones en la planta baja, pero se espera que en 24 horas vuelva a quedar completamente funcional.

De acuerdo con el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Guerrero, el Hospital General de Acapulco, mejor conocido como “El Quemado”, está operando con normalidad, junto con el resto de los nosocomios de la región.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana compartió que hasta nuevo aviso hay una suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Acapulco debido a las afectaciones en su infraestructura y al bloqueo de sus vías de acceso.

#CFEInforma | La CFE intensifica actividades de restablecimiento en el estado de Guerrero ante los graves daños en la infraestructura eléctrica provocados por el huracán Otis. Se avanza con los trabajos de reparación de daños y rehabilitación de la red de media y baja tensión;… pic.twitter.com/xeGQUn35nt — CFEmx (@CFEmx) October 26, 2023

Respecto a la situación del sector eléctrico, detalló que 504 mil 340 usuarias y usuarias se quedaron sin servicio; pero que gracias a la labor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vía remota, 202 mil 932, es decir, 40 por ciento de las y los afectados, ya cuentan con luz.

Por su parte, la CFE dio a conocer el colapso de 58 torres de alta tensión, las cuales son la fuente principal de energía eléctrica en la región afectada.

Para atender la contingencia, la Comisión dispuso de un equipo de mil 320 trabajadores electricistas, 159 grúas, 511 vehículos, 37 plantas de emergencia y tres helicópteros.

Rosa Icela Rodríguez apuntó que hubo daños en hoteles costeros, específicamente en sus habitaciones por cristales rotos e inundaciones luego del ingreso de la lluvia.

Otra de las preocupaciones de las autoridades es que la entrada del huracán “Otis” en Guerrero ahora impide la comunicación de 27 sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) en la región del Océano Pacífico de las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

“Se tiene conocimiento de daños en algunos caminos principales en la región por vía terrestre, por lo que se estima que tomará mayor tiempo del normal en llegar a atender los daños, pero ya se está buscando repararlos. Eso sí, nos dicen que definitivamente en caso de que hubiera un sismo próximo a los sensores afectados, no se podría emitir un aviso de alerta sísmica”, advirtió.

“FUE ALGO ATÍPICO Y UN ESCENARIO POCO PROBABLE”: SSPC

En otro momento, la Secretaria destacó que lo que ocurrió el martes 24 de octubre con “Otis” fue “algo atípico y un escenario poco probable”, ya que en menos de 12 horas “pasó de tormenta tropical a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, es decir, que de vientos de 64 kilómetros por hora creció a 270 kilómetros por ahora”.

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), “los modelos de pronósticos internacionales no preveían en un inicio que el huracán evolucionara como lo hizo, mucho menos que afectara al puerto de Acapulco”.

#ConferenciaPresidente

La secretaria @rosaicela_, mencionó que el #GobiernoDeMéxico atiende a todos los municipios afectados por el #HuracánOtis y que el presidente @lopezobrador_ encabezó los recorridos por la zona de desastre. pic.twitter.com/GWzkXqpXQx — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 26, 2023

“Lo que ocurrió martes 24 fue algo atípico y un escenario poco probable. Se rompió el récord histórico de intensificación en México que era de 24 horas con el huracán ‘Patricia’ en 2015”, afirmó la encargada de la SSPC.

En su intervención, recordó que en Acapulco lo más común han sido huracanes categoría 1, como “Pauline” en 1997, el cual tuvo esa intensidad, pero con lluvias más fuertes, que en su momento generaron inundaciones. Mientras que el más potente registrado en Guerrero y Michoacán fue el “Madeleine”, de categoría 4, en 1976.

¿CÓMO FUE LA EVOLUCIÓN DE “OTIS”?

-09:oo horas del 22 de octubre: Depresión tropical “18-E” en el Océano Pacífico.

-15:00 horas del 22 de octubre: Se fortalece a tormenta tropical “Otis”, a 800 kilómetros (km) al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

#ConferenciaPresidente

Además, la secretaria de la #SSPC, @rosaicela_ mencionó que también hubo afectaciones en el sector:

🏨Hotelero

🏢Sector Comercial pic.twitter.com/1nkriIVlyG — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 26, 2023

-15:00 horas del 23 de octubre: Se mantiene como tormenta tropical, aumentando la velocidad de sus vientos.

-12:00 horas del 24 de octubre: Aumenta intensidad a huracán categoría 1, a 235 kilómetros al sur-sureste de Acapulco.

-13:00 horas del 24 de octubre: Aumenta intensidad a huracán categoría 2, a 220 kilómetros al sur-sureste de Acapulco.

-15:00 horas del 24 de octubre: Aumenta intensidad a huracán categoría 3, a 185 kilómetros al sur-sureste de Acapulco.

-18:00 horas del 24 de octubre: Aumenta intensidad a huracán categoría 4, a 135 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

-21:00 horas del 24 de octubre: Aumenta intensidad a huracán de categoría 5, a 125 kilómetros al sur-sureste de Acapulco.

-00:25 horas del 25 de octubre: El centro del huracán “Otis”, categoría 5, toca tierra en la costa central de Acapulco.

#ConferenciaPresidente

De acuerdo con el #CENAPRED, en menos de 12 horas el #HuracánOtis pasó de #TormentaTropical a categoría 5, la máxima en la escala #SaffirSimpson pic.twitter.com/TVgjCI3k8n — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 26, 2023

-03:00 horas del 25 de octubre: Decrece su intensidad a categoría 4 en tierra, a 40 kilómetros del nor-noreste de Acapulco.

-06:00 horas del 25 de octubre: Se debilita a categoría 2, en tierra a 100 kilómetros al nor-noreste de Acapulco, Guerrero.

-09:00 horas del 25 de octubre: Decrece intensidad a categoría 1, en tierra a 160 kilómetros al nor-noreste de Acapulco, Guerrero.

-12:00 horas del 25 de octubre: Se debilita a tormenta tropical, en tierra sobre Guerrero a 205 kilómetros al nor-noreste de Acapulco.

-15:00 horas del 25 de octubre: “Otis” es baja remanente.

AUTOPISTA MÉXICO-ACAPULCO ES REABIERTA; HAY DAÑOS EN 80% DE HOTELES

Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero, anunció que la autopista México-Acapulco ya se encuentra reabierta, aunque tiene reducción de carriles en algunos tramos, y que hay afectaciones en 80 por ciento de los hoteles de Acapulco.

Me enlacé esta mañana a la conferencia del presidente @lopezobrador_ para informar sobre los daños del huracán #Otis en Guerrero. Agradecida con todos los niveles de gobierno y en especial con nuestro querido presidente por su apoyo. pic.twitter.com/XyOaRsNtoO — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 26, 2023

En una participación vía telefónica durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el golpe de “Otis” ha sido totalmente devastador para el puerto, pero que ya se está trabajando con todo el apoyo que ha brindado el Gobierno federal.

“Ya están trabajando a marchas forzadas para restablecer todos los servicios de electricidad, de Internet. Ya aquí en una parte de Acapulco hay Internet, hay luz y se está trabajando rápidamente en restablecer todos los servicios”, insistió la mandataria de la entidad.

Asimismo, se comprometió a continuar con las labores de rescate en la región que está asolada y celebró que algunos servicios de telefonía ya están funcionando.

“Anoche tuvimos una reunión con la Presidenta Municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a quien también le agradecemos todo el apoyo, respaldo, ha estado al pie del cañón en todo momento”, añadió Salgado Pineda.

Además, contó que sostuvo un encuentro con el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco, Alejandro Domínguez, quien les reportó “hay una afectación de aproximadamente el 80 por ciento de los hoteles”.

La Gobernadora aprovechó para decirle a las y los visitantes que a partir de hoy el Gobierno estatal pondrá 30 o 40 camiones afuera de los hoteles, a fin de iniciar con el proceso de evacuación de quienes deseen hacerlo a sus diferentes destinos.

“Esto va a ser de manera totalmente gratuita. Entonces se le va a estar dando apoyo a todos los turistas que estuvieron en este terrible momento”, reveló.

Evelyn Salgado se mostró confiada en que “Acapulco va a salir adelante”. “Va a salir con toda la fuerza que tenemos los guerrerenses y yo creo que va a resurgir como lo que es: un gran puerto, un gran pueblo”, finalizó.

AMLO ANUNCIA CENSO Y PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy arrancará un censo casa por casa para tener un registro de la destrucción que provocó “Otis” en Guerrero, y anunció que se implementará un programa de construcción y mejoramiento de vivienda para todas y todos los afectados.

“Hoy ya salieron los primeros 500 servidores de la Nación, promotores. Van a estar hoy mismo mil porque al medio día salen 500 más para hacer un censo. Esto para informar a la gente de Acapulco, aunque todavía no hay todavía comunicación completa. Yo grabé un mensaje que con carros de sonido se va a transmitir en las colonias, pero se está avanzando para restablecer la comunicación”, sostuvo.

López Obrador expuso que irá este grupo de la Secretaría de Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, para hacer un censo casa por casa. “Va a ser acompañado este grupo con elementos de las Fuerzas Armadas para ver las viviendas destruidas, afectadas; pequeños negocios; y vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados”, subrayó.

Frente a las y los representantes de los medios de comunicación, aclaró que se hará lo mismo con los pequeños comercios, con “quienes tienen sus palapas, en las que se buscan la vida y que fueron también arrasadas por el huracán”.

“Va a formar parte de este grupo también Víctor Suárez, Subsecretario de Agricultura, porque se afectaron cultivos, sobre todo de maíz, milpas que fueron afectadas. Fue tan fuerte la lluvia y, sobre todo, el viento que hasta arrancaron árboles”, lamentó el mandatario.

“Fue muy fuerte, mucho muy fuerte el impacto. Entonces se va a apoyar a pequeños productores que perdieron sus cosechas y va a estar también la Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía”, abundó.

El Jefe del Ejecutivo federal narró que ayer tardó mucho en llegar a Acapulco por la situación de la lluvia y de los remanentes del huracán. “Estaba cerrada la autopista por un derrumbe, un deslave, y se llevó equipo, maquinaria para permitir abrir la autopista. Eso fue yo creo muy importante. Ayer como a las 5 de la tarde quedó ya abierta la autopista. Primero va a ser el uso de un carril, pero ya se va a restablecer la comunicación completa”.

“Por eso también nos fuimos por la carretera federal. Ahí hay muchos daños porque se salió de cauce el Río Papagayo y muchos socavones, se rompió la carretera en varias partes y por ahí transitamos. Nos atascamos, tuvimos que caminar a pie. La gente muy solidaria, muy fraterna, todos y llegamos a Acapulco, que es donde son mayores los daños también en medio rural. Eso hay que tomarlo en cuenta”, exhortó.

El político tabasqueño reiteró que la CFE ya inició con el levantamiento de postes y el tendido de líneas. “En todo Acapulco no quedó un poste de pie de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, muy impactante. Y, como siempre, los trabajadores electricistas ahí están, hay más de mil trabajadores con equipos y ya están levantando postes, resolviendo el tendido de las líneas para restablecer lo más pronto posible el servicio eléctrico. De esto va a depender también el que se restablezca el servicio de agua, se necesitan las plantas eléctricas para abastecer de agua”, argumentó.

“Están allá alrededor de 10 mil elementos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, allá están, se quedaron, porque me acompañaron con toda la caravana. Llevábamos maquinaria pesada para ir abriendo caminos, por eso se abrió también la autopista con grúas y bulldozer, y equipo de los ingenieros militares y de la Secretaría de Comunicaciones, y se quedaron allá el Secretario de la Defensa y el Secretario de Marina”, declaró.

A su vez, el gobernante dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) está abasteciendo de combustible a la zona. “Ayer llevaron unas pipas de diésel que hacen falta para para el transporte de Telmex, porque se afectaron las líneas, torres, la fibra óptica. Hay el compromiso con Telmex de restablecer lo más pronto posible el servicio”, señaló.

“Agradecemos mucho al Gobierno de la Ciudad de México porque salieron también bomberos de la Ciudad de México a ayudar. En el caso de salud están funcionando los hospitales. Algunos se inundaron; se trasladaron enfermos, pero ya está restablecido el servicio de salud y ya están llegando también brigadas médicas”, recalcó.

“Lamentamos mucho la pérdida, como aquí se informó, de 27 seres humanos, 27 personas fallecidas. Ayer en la noche teníamos el informe de 18 y cuatro desaparecidos. Ahora nos informan que son 27 personas. Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Un pésame a todos los familiares”, agregó el Presidente de México.

“Y quienes perdieron la vida fue por el efecto del huracán. Ayer nos decía el comandante de la zona militar en Acapulco que un elemento del Ejército, estando franco en su casa, se le vino encima una barda, porque muchos árboles, también muchos carros afectados en todo Acapulco. De los desaparecidos, tenemos tres que son elementos de la Secretaría de Marina”, detalló.

-¿Están identificados los 27? -se le preguntó.

-Sí, los 27. Hay tres, cuatro, pero la verdad ya, lamentablemente, se encontró uno de Marina, los cuatro desaparecidos son de Marina, y anoche ya me informaron de uno que falleció. Pero estamos empezando a tener toda la información -respondió.

El Presidente López Obrador adelantó que el próximo lunes a las 11:00 horas se va a “poner de acuerdo con hoteleros, con comerciantes de Acapulco, los pequeños comercios, los que tienen sus palapas y se buscan la vida vendiendo en la playa o en el centro, en las colonias, y fueron afectados”. “Entran en el censo que se está levantando, y el apoyo va a canalizarse con la Financiera del Bienestar”, recordó.

“Y en el caso de hoteles, de comercios, vamos a llevar a cabo una reunión. Va a estar el Secretario de Hacienda, el Subsecretario de Egresos, el Subsecretario de Ingresos, el director del SAT [Servicio de Administración Tributaria]; van a estar también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, va a estar el director de Banobras, el director de Nacional Financiera, y se va a hacer la invitación al presidente de la Asociación de Banqueros de México, para que se lleve a cabo esta reunión con empresarios y en conjunto elaborar un plan para rehabilitar, para restablecer todas las actividades turísticas en Acapulco lo más pronto posible. Va a ser en Acapulco”, reveló.

“Fue muy desastroso lo que padeció Acapulco. Y la gente se resguardó, se protegió y por eso afortunadamente no fueron más las desgracias, las pérdidas de vidas humanas, por la gente, que se protegió, porque sí fue muy fuerte, lo que aquí se dice, no tiene precedente en el país en los últimos tiempos, no sólo por la forma que fue tomando fuerza en tan poco tiempo, sino la magnitud del huracán, como entra con mucha fuerza, categoría 5, y por la bahía, en donde hay más población, mucha más población”, hizo énfasis el Jefe de Estado mexicano.

AMLO HABLA DEL FONDEN

Andrés Manuel López Obrador criticó que “todavía no pasaban los efectos del huracán y ya estaban nuestros adversarios, que son muy deshonestos e inmorales, hablando de que había desaparecido el Fonden [Fondo de Desastres Naturales]”.

“Vamos a suponer que desapareció el Fonden. ¿Por qué empezar a hablar de eso, si todavía ni siquiera han iniciado las acciones? Estamos levantando los árboles, estamos buscando desaparecidos y ya con esta actitud politiquera de decir: ‘Pero no hay Fonden’”, lamentó.

El mandatario insistió en que “el Fonden era como una caja chica —o muy grande, no tan chica— de los políticos corruptos”. “Eso no le llegaba a los afectados, era pura publicidad. Todo mundo hablaba de eso porque era como repartirse un botín cuando había una desgracia. Los gobiernos estatales reclamaban lo del Fonden, porque era el momento de robar a manos llenas y de manera impune”, denunció.

“Cuando se trata de una desgracia como esta no se comprueba nada o, mejor dicho, no se licita nada, está permitido comprar a cualquier precio por la situación de emergencia. Había un grupo en el Gobierno anterior de proveedores exclusivos. Todo este fondo lo manejaba la Secretaría de Gobernación y está probado que se robaban el dinero”, sostuvo.

“Por eso, desaparece esta oficina para la transa, para la corrupción, pero no los fondos, no el dinero; al contrario, se protege el dinero y se hace a un lado a los corruptos”, subrayó.

“Tenemos un recurso para eso, garantizado, pero además no se trata de fideicomisos, no se trata de fondos para atender emergencias, cuando el pueblo de México necesita apoyo se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites”, celebró.

“Afortunadamente tenemos presupuesto precisamente porque no permitimos que se roben el dinero del pueblo. Tuvimos presupuesto suficiente para comprar todas las vacunas que se necesitaban cuando la pandemia, y siempre tenemos presupuesto para atender las demandas fundamentales de nuestro pueblo”, concluyó.

SHEINBAUM SUSPENDE SU GIRA

Como ya saben, suspendimos la gira de encuentros con militancia en solidaridad con las y los afectados por el Huracán Otis y vamos de regreso a la Ciudad de México. Son lamentables los estragos que causó este fenómeno en Acapulco, Guerrero.

Nuevamente extendemos nuestra… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 26, 2023

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata de Morena a la Presidencia de México, suspendió su gira de encuentros con la militancia del partido en solidaridad con las y los afectados por el huracán “Otis”, razón por la que se encuentra de regreso a la Ciudad de México.

“Son lamentables los estragos que causó este fenómeno en Acapulco, Guerrero. Nuevamente extendemos nuestra solidaridad con todas y todos los afectados, principalmente con quienes perdieron algún ser querido. No están solos”, escribió en su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter.

ZOÉ ROBLEDO RECORRE HOSPITALES EN ACAPULCO

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer que desde ayer por la tarde arribó a Acapulco para supervisar el estado en el que se encuentran los hospitales luego del impacto de “Otis”.

Desde ayer por la tarde llegamos a Acapulco. Durante la noche recorrimos el Hospital General Regional #1 del IMSSy los Hospitales “Renacimiento” y “El Quemado” del IMSS Bienestar Hoy desde temprano estamos sesionando en el Comando Operativo para la atención de la población.… pic.twitter.com/n8XZ9ZKkS1 — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 26, 2023

“Durante la noche recorrimos el Hospital General Regional #1 del IMSSy los Hospitales ‘Renacimiento’ y ‘El Quemado’ del IMSS Bienestar”, publicó en sus redes sociales. Mientras que hoy desde temprano sesionó en el Comando Operativo para la atención de la población.

El funcionario destacó que equipos especiales del IMSS se encuentran apoyando, pues la prioridad es la seguridad de las y los pacientes, y del personal.