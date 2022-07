El actor Carlos Bonavides es hospitalizado de emergencia; se reporta estable

AS MÉXICO

El actor Carlos Bonavides fue a dar al hospital, luego de haber contraído una bacteria; actualmente se encuentra bajo observación médica.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 27 de julio (ASMéxico).- Se dio a conocer que Carlos Bonavides, conocido principalmente gracias a su papel de Huicho Domínguez, tuvo que ser hospitalizado de emergencia, así lo informó su esposa Yodi Marcos, y aprovechó para compartir más sobre el estado de salud del actor.

En una entrevista concedida a Televisa Espectáculos, la esposa del intérprete dio más detalles sobre cómo se encuentra el actor. Yodi destacó que Bonavides se encuentra bajo observación médica, ya que adquirió una bacteria y sólo tiene un riñón, lo que ha hecho más delicada su situación.

“Tiene una bacteria, el doctor nos indicó… hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte, dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”, dijo la esposa del actor.

EL ESTADO DE SALUD DE CARLOS BONAVIDES

Cabe resaltar que su esposa no especificó cuál es la bacteria que contrajo el artista, pero lo que sí dijo es que ha presentado un cuadro de deshidratación, por lo que continúa en observación médica, para evitar algún otro contratiempo, así que sólo queda esperar para ver cómo sigue evolucionando.

“Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada, el médico no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”, agregó la esposa del intérprete.

El actor se encuentra internado en un hospital ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México y tanto su esposa como su hijo Tadeo Bonavides han estado al pendiente de él. Carlos y Yodi han estado juntos por más de 20 años, siendo uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.