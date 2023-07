“¿Cuáles son las pruebas?”: AMLO cuestiona cifras de la DEA sobre CJNG y de Sinaloa

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la noción de que haya más de 40 mil elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del de Sinaloa, información que dio a conocer la directora de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) un día antes, y aseguró que nunca lo compartieron con México, diciendo que “no tienen buena información”.

“Es un problema que tienen –con todo respeto lo digo– en el Gobierno de Estados Unidos, no hay coordinación entre ellos”, añadió. ¿Es de mala fe? Le preguntaron. “No”, respondió el Presidente, “es que hace falta poner orden, si cada quien actúa por su cuenta, no hay avances, acabo de estar con la Asesora de Seguridad Nacional de allá y no hubo ninguna información al respecto”, completó, con respecto a su reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, para encabezar una reunión bilateral sobre la lucha contra el tráfico de drogas y sus consecuencias, sobre todo el fentanilo.

Sobre el reporte de que estas organizaciones criminales están presentes en 21 estados, también dijo que no era cierto. “Tampoco, no. Sabemos dónde actúan por los delitos cometidos. En una ocasión un militar del Pentágono dijo que el 33 por ciento del territorio estaba dominado por la delincuencia, algo así, y se les aclaró, es que no tienen buena información”, reiteró.

Además, dijo que casi el 70 por ciento de los crímenes en el país tienen que ver con enfrentamientos de bandas. Ayer por ejemplo hubieron 70 homicidios, y se hace la valoración y tienen que ver con delincuencia organizada, con enfrentamientos: 43 por ciento de los homicidios fueron en cuatro estados, pero en 13 estados ayer no hubo homicidios, el 80 por ciento están relacionados con el crimen”, informó.

Además, insistió en sus críticas a la DEA, y ejemplificó con México: “Así era antes en México, pero se puso orden, antes la Defensa trabajaba por su cuenta, Marina hacía lo propio, los gobiernos hacían lo que les correspondía, ahora no, ahora todos los días juntos recibimos el parte y tomamos la decisión en conjunto, juntos”, indicó.

“Atendemos el problema de la violencia y de inseguridad todos los días, no es cada 15 días o al mes, eso no sucedía, ¿cuándo se había visto que se reúnan el Gabinete de Seguridad y el Presidente a diario, cuándo? Hay coordinación, por eso sería bueno que informaran”, concluyó.

•The DEA estimates that the Sinaloa Cartel has more than 26,000 members, associates, facilitators & brokers around the world while the New Generation Jalisco Cartel (CJNG) has more than 18,000

•The DEA chief said today her agency is mapping both cartels around the world pic.twitter.com/0KsBiRSbxB

— José Díaz Briseño (@diazbriseno) July 27, 2023