La COVID asintomática es menos infecciosa que la sintomática, concluye metaanálisis

Madrid, 30 de mayo (Europa Press).- Según los estudios publicados hasta julio de 2021, la mayoría de las infecciones por el SARS-CoV-2 no fueron persistentemente asintomáticas, y las asintomáticas fueron menos infecciosas que las sintomáticas. Estas son las conclusiones de una actualización de una revisión sistemática y un metaanálisis publicados en la revista de acceso abierto PLOS Medicine por Diana Buitrago-García, de la Universidad de Berna (Suiza), y sus colegas.

El debate sobre el nivel y los riesgos de las infecciones asintomáticas por el SARS-CoV-2 continúa, con muchas investigaciones en curso. Los estudios que evalúan a las personas en un solo momento pueden sobreestimar la proporción de verdaderas infecciones asintomáticas, ya que los que posteriormente desarrollan síntomas se clasifican incorrectamente como asintomáticos en lugar de presintomáticos.

