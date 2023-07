Los abogados de García Luna piden aplazar sentencia; revisarán “material relevante”

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitó al Juez Brian Cogan un aplazamiento en el periodo para los procedimientos previos a la sentencia, tras la llegada de “nueva evidencia que jugaría en su favor”.

Los abogados del entonces Secretario durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa aseguraron que, luego de que se dictara un veredicto en contra de García Luna en su juicio en Brooklyn, diversos exfuncionarios de México y Estados Unidos los contactaron con el fin de proporcionar nueva información que podría resultar útil para plantear un nuevo juicio y demostrar la inocencia de su cliente.

NEW: Genaro Garcia Luna lawyers request another delay in sentencing, telling judge:

"within the past month, we were provided with thousands of pages of material, audio, and video files potentially relevant to the case"

