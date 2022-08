Canadá y EU otorgan 32 mdd para apoyar la implementación de Reforma Laboral en México

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- La Embajadora adjunta de Canadá en México, Shauna Hemingway, informó que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá apoyarán la Reforma Laboral en México con 32 millones de dólares.

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos emitió un comunicado en el que indicó que el Gobierno encabezado por Joe Biden otorgó 12 millones de dólares en subvenciones a los Institutos Estadounidenses de Investigación (AIR, por sus siglas en inglés) “para empoderar a los inspectores laborales federales y estatales en México para mejorar la aplicación de la histórica Reforma de la Ley laboral mexicana de 2019 en cinco de sus estados”.

