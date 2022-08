VIDEO: Mau Nieto demanda a productora que lo acusó de abuso sexual; espera justicia

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El comediante Mauricio Nieto reapareció en redes sociales para dar a conocer que emprendió acciones legales en contra de la productora Melissa Yamel, quien lo acusó públicamente de presunto abuso sexual.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Mau Nieto confió en que se haga justicia, pues aseguró que los señalamientos en su contra son difamaciones:

Asimismo, dijo estar consciente de la imagen pública que existe sobre él, sin embargo, mencionó que “una cosa es su estilo de vida y otra muy distinta es que se le acuse de ser un abusador”, lo cual, afirmó que no es.

“La falsa acusación fue un terremoto mediático que sacudió por completo mi vida, no sólo de manera emocional, de manera social, sino que ya hubo afectaciones y repercusiones de manera laboral”, compartió.

Finalmente, Manu Nieto indicó que espera que su caso sirva de ejemplo para denunciar a quienes cometen abusos y en contra de quienes difaman a las personas, ya que mencionó que no se puede buscar justicia promoviendo “actos injustos”.

El pasado 15 de agosto, mediante sus redes sociales, Melissa Yamel, productora de stand up feminista, denunció al comediante Mauricio Nieto por presunto abuso sexual en su contra.

Por medio de un hilo en su cuenta de Twitter, Melissa Yamel reveló que en una ocasión, el comediante le ofreció varios tragos y luego tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

La joven productora recordó que fue en el 2018 en el club de comedia Woko cuando coincidió con Mauricio Nieto, quien recién había estrenado su primer especial en Netflix. Yamel compartió que al ver al comediante en el lugar, se acercó para elogiar su trabajo, y en agradecimiento, le ofreció algunos tragos.

“Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: ‘Mauricio Nieto, ¿por qué me invita tantos tragos?’ ‘Para poder coger contigo’- respondió”, publicó Melissa.

El WOKO es un lugar que frecuentaba ya que AMO el stand up. Era un viernes cualquiera, Mauricio Nieto y otrxs comediantes se encontraban ahí. Al verlo me emocioné mucho pues él, acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su

— Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022