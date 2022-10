Instagram sufre una caída generalizada y bloquea cuentas; ya se investiga qué pasó

MADRID, 31 Oct. (Portaltic/EuropaPress).- Instagram ha sufrido una caída generalizada de su servicio, que ha generado problemas a la hora de iniciar sesión o utilizar la propia aplicación y que ha resultado con miles de afectados, algunos de ellos informados de que sus cuentas han sido suspendidas.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, las incidencias más comunicadas por los afectados han sido los intentos fallidos de inicio de sesión (un 72 por ciento del total de las denuncias), de inicio de aplicación (17 por ciento) y de refresco o carga (12 por ciento).

Varios usuarios han reportado también estos problemas compartiendo sus capturas de pantalla a través de Twitter, donde se han multiplicado las notificaciones recibidas, que se refieren a que las cuentas han sido bloqueadas.

Asimismo, se indica que en caso de que Instagram no pueda confirmar la cuenta, la desactivará permanentemente y que, dentro de ese plazo de un mes nadie puede visualizar la cuenta en cuestión ni tampoco utilizarla.

Por su parte, Instagram ha confirmado este problema registrado en las cuentas de varios usuarios y ha anunciado que está investigando qué es lo que ha podido suceder, a través de su cuenta de Twitter.

