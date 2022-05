Rusia ataca aeropuerto de Odesa para destruir armas recibidas de EU y países europeos

Moscú, 1 may (EFE).- Rusia afirmó este domingo que atacó con misiles de alta precisión el aeropuerto de Odesa, en el sur de Ucrania, para destruir un hangar con armas y municiones que el ejército ucraniano habría recibido de Estados Unidos y países europeos.

El sábado el Comando Operativo Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Odesa ha quedado dañada e inutilizada por el impacto de misiles rusos.

Konashénkov afirmó además que misiles de alta precisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas alcanzaron siete instalaciones militares en Ucrania, entre ellas cuatro áreas de concentración de soldados y equipo militar, así como tres depósitos de cohetes y armas de artillería y municiones en las regiones de Donetsk y Járkov.

A hangar with weapons and ammunition delivered to #Ukraine from the. #USA and #Europe at a military airfield near the Ukrainian city of Odessa was destroyed by the Russian high-precision Oniks missiles, the runway was also destroyed, the #Russia MOD says. pic.twitter.com/jke36UVYSX

