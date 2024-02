AMLO dice que, a 4 meses de la elección, no ve riesgo de crisis económica o atentados

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró esta mañana optimismo con respecto al proceso electoral para elegir a su sucesora en este 2024, y previó que será un año sin crisis económicas ni asesinatos de políticos, como sucedió en 1994, el último año del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el inicio del sexenio de Ernesto Zedillo.

“No veo una crisis económica, financiera, como la que se padecí al término del Gobierno de Salinas, no la veo. No veo el que vayan a haber asesinatos políticos como se dieron en un tiempo y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada”, indicó esta mañana en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.