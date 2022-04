El medallista mundial Horacio Nava asegura que está preparado para su nueva prueba

México, 3 de abril (EFE).- El mexicano Horacio Nava, subcampeón de la Copa Mundial de caminata en el 2010, aseguró este domingo que a los 40 años se siente como novato, por la emoción de asumir una nueva prueba, los 35 kilómetros.

“Ahora hay que aprender a competir, nadie sabe como será el 35 y hay que agarrar la idea poco a poquito”, dijo a Efe Nava, al referirse a la decisión de la World Athetics de cambiar la competición olímpica de 50 kilómetros por la de 35.

“Se está caminando muy rápido, los marchistas de 20 kilómetros podrán competir sin problemas en 35; va a estar interesante lo que viene y no me lo quiero perder”, agregó el competidor, sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Después de una actuación por debajo de lo esperado en los Juegos Olímpicos de Tokio, el atleta pasó por una baja de ánimo y contempló la posibilidad del retiro, pero después decidió continuar, con la idea de ir competencia por competencia.

“El deporte me dio todo y quiero retirarme quedando satisfecho. Si llego a los Juegos Olímpicos de París, qué bueno, aunque no me presiono; el primer paso es seguir competitivo, motivado y sin lesiones”, observó.